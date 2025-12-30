Скільки росіян підтримують продовження війни в Україні: дані Forbes

Путін і війна

Війна Путіна проти України колись була суперпопулярною у Росії. Але зараз є чіткі ознаки того, що внутрішня підтримка послаблюється, оскільки матеріальні, людські та репутаційні втрати конфлікту продовжують зростати.

Про це повідомдяє Forbes.

Наскільки поширена внутрішня підтримка війни Росії проти України насправді

Загальноприйнята думка давно стверджує, що війна, розпочата режимом президента Володимира Путіна в лютому 2022 року, підтримується більшістю росіян. Європейські чиновники давно інтерпретують результати опитувань та постійно високі рейтинги популярності Путіна як доказ того, що війна популярна у нього вдома. Вони відреагували відповідно, вживаючи такі заходи, як обмеження на поїздки для пересічних росіян до єврозони.

«Можливо, війна Путіна колись справді була загальновизнаним підприємством. Але зараз є чіткі ознаки того, що внутрішня підтримка „спеціальної військової операції“ Росії проти України послабшується, оскільки її матеріальні, людські та репутаційні втрати продовжують зростати», — йдеться у матреріалі.

Так, у останньому опитуванні, проведеному московським центром «Левада», лише 25 відсотків респондентів підтримали продовження бойових дій, а не врегулювання шляхом переговорів — найнижчий показник з початку російської агресивної війни майже чотири роки тому. Водночас дві третини опитаних росіян (66%) підтримали ідею початку мирних переговорів зараз, щоб покласти край тому, що стало виснажливим, затяжним конфліктом.

Водночас підтримка збройних сил країни залишається високою (близько 73% загалом), попри жорстоку тактику російських військових на полі бою та їх безпідставні руйнування в Україні. Путін також залишається популярним особисто: більшість росіян (52%) все ще схвалюють поведінку президента Росії в Україні, всупереч невизначеному ходу конфлікту. Втім це означає, що все більше росіян усвідомлюють, що ціна військової невдачі Кремля переважує будь-які можливі вигоди, які вони можуть отримати від неї.

«Звичайно, Росія не є демократією, в якій громадська думка може впливати на прийняття рішень елітою. Навіть попри це, зниження ентузіазму щодо конфлікту серед пересічних росіян, безсумнівно, створює проблеми для Путіна, який дедалі більше пов’язує легітимність свого правління з відновленою імперською величчю. Зрештою, вся політика має локальний характер, а це означає, що навіть Кремль може не мати змоги нескінченно продовжувати конфлікт, який дедалі більше вважається нелегітимним у себе вдома», — пишуть аналітики.

І тут важливим моментом є тиск Заходу. Якщо рішучість США та ЄС буде слабшати, це лише підігріє воєнну машину Росії та пом’якшить будь-який ефект, який погіршення внутрішньої думки росіян може мати на розрахунки Москви. З іншого боку, подвоєний тиск на Кремль з боку Європи та Сполучених Штатів матиме протилежний ефект, фіксуючи для російської громадськості, що нинішні військові авантюри їхнього уряду мають конкретні наслідки, і в процесі ще більше пом’якшуючи базу підтримки, від якої залежить російське керівництво для своєї подальшої легітимності.

Раніше Путін підписав черговий указ про призов громадян на військову службу 2026 року.