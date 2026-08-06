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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Скільки росіян вірять в успіх війни проти України: результати опитування здивували

Підтримка війни в Росії впала до найнижчого рівня від початку вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Кремль

Кремль / © Associated Press

Частка росіян, які вважають війну проти України успішною, скоротилася до 50%. Це найнижчий показник за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють результати опитування «Левада-центру».

Згідно з даними соціологів, у липні лише 8% респондентів оцінили перебіг військових дій як дуже успішний. Ще 42% назвали його радше успішним. За останній рік сумарна частка громадян, які вважають вторгнення успішним, зменшилася на 19%.

Попередній антирекорд аналітики зафіксували восени 2022 року, коли в РФ оголосили мобілізацію. Тоді успішними бойові дії вважали 53% опитаних, серед яких 9% оцінювали ситуацію як дуже успішну, а 44% — як радше успішну.

На сьогодні 28% росіян дотримуються думки, що війна триває неуспішно. Зокрема, 8% оцінюють її перебіг як вкрай неуспішний, а 20% — як радше неуспішний. Вищим цей негативний показник був лише у листопаді 2022 року, коли він досягав 32%.

Нагадаємо, більшість українців (72%) не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони Володимиром Зеленським. Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг», опубліковані 22 липня.

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