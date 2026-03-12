Скільки США витратили на війну проти Ірану за тиждень: сума вражає

Іран у вогні / © Associated Press

Перші шість днів війни з Іраном коштували Сполученим Штатам Америки щонайменше $11,3 млрд.

Про це повідомили представники Пентагону під час закритого брифінгу в Конгресі, пише The Hill.

Водночас у цю суму не включено значну частину витрат, пов’язаних із підготовкою операції, зокрема розгортання військової техніки та особового складу перед початком перших ударів.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, перші 100 годин операції коштували приблизно 3,7 мільярда доларів — близько 891 мільйона на день.

У Пентагоні зазначили, що точну вартість операції можна буде визначити лише після завершення місії.

Також у Міністерстві оборони США повідомляли законодавцям, що лише за перші два дні війни було використано боєприпасів приблизно на 5,6 мільярда доларів.

США гатить по Ірану / © Associated Press

Війна США проти Ірану — останні новини

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває від 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

Іран відповів ракетними ударами й атаками далекобійних дронів по американських базах у регіоні, Ізраїлю та сусідніх країнах — насамперед Бахрейну, Кувейту, Катару, Саудівській Аравії та ОАЕ. Цілями стали як військова і цивільна інфраструктура, так і житлові квартали.

Загалом, за даними ЗМІ, за перші шість днів війни Іран, вірогідно, випустив від 600 до 700 балістичних ракет, що є порівняно невеликою кількістю. Однак Іран покладався виключно на балістичні ракети середньої дальності для ударів по Ізраїлю й не застосовував ракети малої дальності.

Американський держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступна фаза військової операції США проти Ірану буде ще більш руйнівною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані майже не лишилося обʼєктів для атак.