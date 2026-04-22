Скільки триватиме розмінування Ормузької протоки: в Пентагоні дали невтішний прогноз

Блокада Ормузької протоки може тривати місяцями / © Associated Press

Реклама

Для повного очищення Ормузької протоки від іранських мін американським військовим знадобиться щонайменше пів року, причому операція навряд чи розпочнеться до остаточного завершення бойових дій. Такий тривалий процес означає, що негативні економічні наслідки конфлікту та високі ціни на нафту можуть зберегтися аж до кінця цього року або навіть довше.

Засекречені оцінки Міністерства оборони США, які були представлені членам Конгресу, розкрило видання The Washington Post з посиланням на власні обізнані джерела.

Засекречений брифінг та мінна загроза

За інформацією джерел, високопосадовець Міноборони США поділився цими термінами у вівторок, 21 квітня, під час закритого брифінгу для членів Комітету Палати представників з питань збройних сил. Законодавцям повідомили, що іранські військові могли встановити понад два десятки мін у самій протоці та на прилеглих територіях, які є критично важливими для транспортування близько 20% усієї світової нафти.

Реклама

«Деякі міни були запущені дистанційно за допомогою GPS, що значно ускладнило їх виявлення», — поділився деталями один з учасників брифінгу.

Іншу частину вибухових пристроїв іранці, ймовірно, розставляли з невеликих човнів. Водночас офіційний представник Пентагону назвав цю інформацію недостовірною, звинувативши пресу в переслідуванні власних інтересів, а Центральне командування США та Білий дім узагалі відмовилися від коментарів.

Економічні та політичні наслідки для США

Окрім економічного удару, тривале блокування протоки має серйозні політичні наслідки напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу. За останніми опитуваннями, рішення президента Дональда Трампа розпочати війну виявилося вкрай непопулярним серед більшості американців і навіть внесло розкол у його власний електорат.

З моменту початку конфлікту в лютому середня вартість галона бензину в США зросла майже на долар і зараз перевищує позначку в 4 долари. Хоча американський лідер нещодавно запевняв, що ціни суттєво впадуть ще до виборів, у Міністерстві фінансів попереджають, що повернення до звичних показників можливе не раніше кінця вересня.

Реклама

Дипломатичний глухий кут та методи розмінування

Блокування судноплавства в Ормузькій протоці залишається головним каменем спотикання в конфлікті. Вашингтон вимагає від Тегерана відмовитися від ядерної програми, здати збагачений уран та повністю відкрити водний шлях, погрожуючи подальшими військовими ударами. Натомість Іран категорично відмовляється від переговорів, поки США не знімуть військово-морську блокаду, яка душить їхню нафтозалежну економіку.

Хоча Дональд Трамп напередодні заявляв про успішне знешкодження мін і намагався заспокоїти ринки розмовами про швидку мирну угоду, реальна ситуація залишається напруженою. Деякі комерційні судна змогли пройти протокою під час тимчасового перемир’я, але рух знову зупинився після нових нападів на танкери.

Наразі залишається незрозумілим, як саме американські військові планують проводити масштабне розмінування. Серед можливих варіантів посадовці розглядають залучення вертольотів, безпілотних апаратів та спеціальних підрозділів водолазів-мінерів. Проте незалежні експерти попереджають, що навіть частково замінований водний шлях відлякуватиме більшість судновласників та страховиків, що неминуче призведе до тривалої нестабільності на світових енергетичних ринках.

Нагадаємо, контроль над Ормузькою протокою дає Ірану фінансову і політичну перевагу.