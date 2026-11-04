Скільки українських чоловіків у Німеччині цікавляться поверненням додому - дані Rheinische Post

Скільки українців планують повернутися з Німеччини: тривожна статистика берлінського Unity Hub / © Getty Images

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У Німеччині було лише три запити від чоловіків призовного віку щодо можливого повернення до України.

Про це пише німецьке видання Rheinische Post, дані якого наводить Welt.

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«Починаючи з квітня цього року, коли в Берліні відкрився перший офіційний Центр єдності Unity Hub Berlin, до нього звернулися майже 6 тисяч разів. За цими зверненнями — різні потреби та запити українців, які живуть у Німеччині», — зазначили на сторінці Unity Hub Berlin у Facebook.

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Найчастіше українці звертаються до Центру за інформаційно-консультаційною підтримкою з питань пенсійного та соціального забезпечення, оформлення документів, міграційних процедур, житла й працевлаштування. Окремий напрям роботи Центру — консультації для тих, хто розглядає можливість добровільного повернення в Україну. Від початку роботи надійшло 66 таких запитів.

Як уточнюють у Welt, найбільший інтерес щодо повернення на Батьківщину виявили громадяни пенсійного віку.

І лише три запити надійшли від чоловіків призовного віку.

У виданні зауважують, що небажання українців їхати на Батьківщину не є новим явищем. Це демонструють дослідження, проведені агентством ЄС щодо становища українських біженців у Німеччині. Згідно зі звітом Агентства Європейського Союзу з питань шукачів притулку (EUAA) від березня 2026 року, лише близько 20 відсотків українців, опитаних у Німеччині у 2025/2026-го, були схильні до повернення в Україну.

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Серед тих, кому понад 65 років, цей показник становив 40 відсотків, водночас серед людей віком від 18 до 44 років — 17 відсотків. Статус зайнятості також відіграє певну роль: серед тих, хто працював у Німеччині, лише 13 відсотків хотіли повернутися.

Нагадаємо, за офіційними даними, в Німеччині проживають понад 1,3 млн українців, які отримали тимчасовий захист, зокрема понад 265 тисяч чоловіків призовного віку віком від 23 до 60 років.

Центр єдності українців у Берліні відкрився 15 квітня. Це спільний проєкт України та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилила правила для українських біженців.

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Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

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