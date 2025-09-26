Скільки українців 18-22 років виїхало до Польщі: статистика польських прикордонників

Перетин кордону

За три тижні, з 28 серпня до 19 вересня 2025 року, польські прикордонники провели майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком 18-22 роки.

Ці дані Прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna) надала у відповідь на запит «Української правди. Життя».

Згідно з наданою статистикою, 40 тисяч перевірок було зафіксовано на в’їзд до Польщі, а понад 13 тисяч — на виїзд. Служба не уточнила, скільки з цих 53 тисяч перевірок завершилися відмовою в перетині кордону.

Прикордонна служба наголошує, що ці цифри відображають кількість проведених перевірок, а не кількість осіб.

«Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов’язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в’їхали „на“ або виїхали „з“ території Республіки Польща», — зазначили прикордонники.

Нагадаємо, 26 серпня уряд оновив порядок перетину держкордону, дозволивши чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Понад третину роботодавців повідомили про звільнення чоловіків 18–22 років після дозволу на виїзд.

На думку Дмитра Кулеби ексміністра закордонних справ України виїзд хлопців 18-22 років з України матиме далекосяжні наслідки, для держави — це погано.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі України.