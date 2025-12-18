Скільки українців ніколи не повернуться додому: шокувальна статистика

Біженці / © Getty Images

Реклама

Близько 40% дорослих українських мігрантів у Польщі мають високі шанси залишитися на постійно. Такі дані наводить Польський економічний інститут (PIE) у своєму останньому аналізі, на який посилається Business Insider Polska.

Про це пише inPoland.

Дослідження показує, що рішення залишитися дедалі частіше визначають не економічні чинники, а фактори ідентичності — відчуття належності, соціальні зв’язки та емоційна безпека. Вони більш ніж у чотири рази сильніше впливають на плани українців, ніж рівень доходів чи умови працевлаштування.

Реклама

Українці, які з високою ймовірністю залишаться в Польщі, частіше декларують наміри подати на польське громадянство та будувати довгострокове життя в країні.

«Ми бачимо, що соціальна інтеграція для українців важливіша за економічні вигоди», — зазначають автори дослідження.

Водночас близько 60% дорослих мігрантів перебувають у так званій перехідній або прагматичній фазі. Їхня присутність у Польщі обумовлена тимчасовими обставинами — роботою, безпекою або відсутністю альтернатив. Усередині цієї групи приблизно 20% складають добре інтегровані українці, які, попри адаптацію, не планують залишатися надовго.

Автори звіту підкреслюють, що ця остання група є стратегічно важливою для польського ринку праці. Цілеспрямована інтеграційна політика щодо таких мігрантів може мати мультиплікаційний ефект і сприяти утриманню кваліфікованих українських працівників у країні.

Реклама

«Інвестиції у соціальну інтеграцію та підтримку українців допоможуть не лише мігрантам, а й польській економіці загалом», — наголошують експерти PIE.

Нагадаємо, що закон про умови перебування українців у Польщі, ухвалений Сеймом, чекає на підпис президента Кароля Навроцького. Нові положення дозволяють змінити статус з тимчасового захисту на трирічний дозвіл на тимчасове проживання.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Душчик пояснив, що біженці, як і всі інші іноземці, матимуть доступ до прав на працю, освіту та соціальні виплати в залежності від легалізації перебування.

Оформлення зміни статусу здійснюватиметься онлайн через спеціальну систему, що автоматично передаватиме дані до воєводських управлінь. У разі збігу інформації, біженців запросять здати відбитки пальців та отримати посвідку на проживання на три роки.