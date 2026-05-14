Скільки українців оформили паспорт Польщі та як його отримати

Іспит на патріотизм або пастка Волині: які сюрпризи готує Польща для майбутніх громадян

2025 року понад 10 тисяч громадян України отримали громадянство Польщі.

Про це передає Wilno.tvp з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Загалом торік понад 19 000 іноземців отримали польське громадянство. Найбільшу групу становили громадяни України — понад 10 000 осіб. Білоруси також становили значну кількість нових громадян — приблизно 6 500 осіб. Ще 759 росіян також отримали польське громадянство.

Загалом від 2015-го до 2024 року менш ніж 40 000 українців отримали польське громадянство.

Переважна більшість іноземців з України та Білорусі подає заявки на отримання громадянства на основі Карти поляка. Цей документ дозволяє їм отримати постійне місце проживання в Польщі, а потім подати заявку на визнання громадянином країни.

Також у польському МВС наголосили, що статус біженця від війни не забезпечує швидшого шляху до громадянства. Це означає, що особи, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні, повинні відповідати тим самим умовам, що й інші іноземці.

Як можна отримати польське громадянство сьогодні

Чинні правила, які діють від 2009 року, передбачають дві основні процедури отримання громадянства. Перша — визнання громадянином Польщі через адміністративну процедуру. Друга передбачає надання громадянства президентом Республіки Польща.

В особливих випадках також можливе відновлення громадянства особам, які втратили його в минулому. Наразі більшість рішень видається в адміністративному порядку.

Яким умовам повинні відповідати іноземці

Особи, які подають заяву на отримання польського громадянства, повинні продемонструвати достатньо тривале, легальне перебування в Польщі на основі безстрокових дозволів, як-от постійне проживання або статус довгострокового резидента ЄС.

Також потрібні підтвердження знання польської мови щонайменше на рівні B1, стабільне джерело доходу та право на житло.

З понад 19 000 осіб, що отримали громадянство торік, понад 5 000 були дітьми, які були предметом заяв, поданих їхніми батьками.

Польща хоче посилити правила отримання громадянства

Польська влада зараз працює над посиленням правил про отримання громадянства Польщі. Нові правила забезпечать видавання польських паспортів «особам, які мають справжні зв’язки з польською державою, культурою і суспільством».

Одна з найважливіших пропозицій полягає у продовженні необхідного терміну легального проживання до восьми років. Законопроєкт передбачає три роки тимчасового проживання та п’ять років — постійного до подання заяви на громадянство.

Іспит з історії та польської мови вищого рівня

Заплановані зміни також включають запровадження обов’язкового іспиту з історії Польщі та «знання конституційних цінностей». Що цікаво, в разі складання такого іспиту українці, очевидно, будуть змушені відповідати на запитання про «Волинську різанину» (Волинську трагедію 1943 року) і так звані «звірства» УПА проти поляків, як їх хибно описує сучасна польська історична наука.

Раніше президент Польщі публічно заявив, що українців потрібно садити до в’язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА.

