Скільки українців мають тимчасовий захист за кордоном: у ЄС підрахували

Українські біженці / © ТСН.ua

Станом на кінець листопада 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мають 4,33 мільйона осіб, які виїхали з України через російську агресію. Порівняно з попереднім місяцем кількість отримувачів захисту зросла на 30,6 тисячі осіб, що становить 0,7%.

Про це свідчать дані статистичної служби Євростат.

Де українців найбільше?

Основними країнами, які приймають українців, залишаються:

Німеччина - перебуває понад 1,24 млн осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС);

Польща - показник 968,7 тисячі (22,4%) осіб;

Чехія - ця країна прихистила 392,6 тисячі осіб (9,1%).

За даними Євростату, найвищий рівень концентрації переміщених осіб на тисячу місцевих жителів зафіксовано у Чехії (36,0), Польщі (26,5) та Словаччині (25,7).

Тенденція зростання кількості українців у ЄС

Повідомляється, що динаміка зростання кількості біженців у листопаді спостерігалася у 21 країні ЄС, причому найбільший приріст забезпечили Німеччина, Польща та Іспанія. Водночас у п’яти державах зафіксовано відтік осіб під тимчасовим захистом, зокрема найбільше у Франції та Литві.

Як зазначили у Євростаті, цікавою є тенденція щодо нових рішень про надання статусу: у листопаді їхня кількість (53,7 тисячі) впала приблизно на 30% порівняно з початком осені. Експерти пов’язують це з тим, що потік стабілізувався після серпневої постанови українського уряду, яка дозволяла вільний виїзд чоловікам віком 18–22 років.

Наразі демографічний склад отримувачів захисту виглядає так: 43,6% — дорослі жінки, 30,7% — діти та 25,7% — дорослі чоловіки.

До слова, статус тимчасового захисту базується на рішенні Ради ЄС від 2022 року, ухваленому через повномасштабне вторгнення Росії. У червні 2025 року Європейська Рада офіційно продовжила дію цього механізму ще на рік — до 4 березня 2027 року, що забезпечує українцям право на проживання, роботу та медичну допомогу в країнах блоку.

Нагадаємо, низка європейських країн переглядає свої програми соціальної допомоги для українських біженців.