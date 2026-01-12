ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Скільки українців мають тимчасовий захист за кордоном: у ЄС підрахували

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС перевищила 4,3 мільйона: свіжа статистика

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Українські біженці

Українські біженці / © ТСН.ua

Станом на кінець листопада 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мають 4,33 мільйона осіб, які виїхали з України через російську агресію. Порівняно з попереднім місяцем кількість отримувачів захисту зросла на 30,6 тисячі осіб, що становить 0,7%.

Про це свідчать дані статистичної служби Євростат.

Де українців найбільше?

Основними країнами, які приймають українців, залишаються:

  • Німеччина - перебуває понад 1,24 млн осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС);

  • Польща - показник 968,7 тисячі (22,4%) осіб;

  • Чехія - ця країна прихистила 392,6 тисячі осіб (9,1%).

За даними Євростату, найвищий рівень концентрації переміщених осіб на тисячу місцевих жителів зафіксовано у Чехії (36,0), Польщі (26,5) та Словаччині (25,7).

Тенденція зростання кількості українців у ЄС

Повідомляється, що динаміка зростання кількості біженців у листопаді спостерігалася у 21 країні ЄС, причому найбільший приріст забезпечили Німеччина, Польща та Іспанія. Водночас у п’яти державах зафіксовано відтік осіб під тимчасовим захистом, зокрема найбільше у Франції та Литві.

Як зазначили у Євростаті, цікавою є тенденція щодо нових рішень про надання статусу: у листопаді їхня кількість (53,7 тисячі) впала приблизно на 30% порівняно з початком осені. Експерти пов’язують це з тим, що потік стабілізувався після серпневої постанови українського уряду, яка дозволяла вільний виїзд чоловікам віком 18–22 років.

Наразі демографічний склад отримувачів захисту виглядає так: 43,6% — дорослі жінки, 30,7% — діти та 25,7% — дорослі чоловіки.

До слова, статус тимчасового захисту базується на рішенні Ради ЄС від 2022 року, ухваленому через повномасштабне вторгнення Росії. У червні 2025 року Європейська Рада офіційно продовжила дію цього механізму ще на рік — до 4 березня 2027 року, що забезпечує українцям право на проживання, роботу та медичну допомогу в країнах блоку.

Нагадаємо, низка європейських країн переглядає свої програми соціальної допомоги для українських біженців.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie