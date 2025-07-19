ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців у Польщі працевлаштовані офіційно: стала відома кількість

У Польщі зростає число офіційно працевлаштованих іноземців. Найбільше — українців, білорусів та грузинів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українці у Польщі

Українці у Польщі

У Польщі постійно зростає число офіційно працевлаштованих іноземців, найбільше серед яких — українців.

Про це передає «Польське радіо».

За даними видання, іноземців — передусім тих, які працюють у Польщі легально та сплачують внески — було один мільйон 230 тисяч.

Найбільше було українців, серед яких приблизно 810 тисяч працевлаштовані офіційно. На другому місці — білоруси, на третьому — грузини.

«Якщо врахувати, що всіх застрахованих у Польщі понад 16 мільйонів осіб, без розрізнення їхньої національності, з цього випливає, що вісім відсотків серед тих, хто працює в Польщі, — іноземці. Це багато і цей показник останніми роками зріс. Отже, іноземців дедалі більше на польському ринку праці. Цьому, безсумнівно, радіють наші польські роботодавці», — сказала експертка Катажина Дембковська з Польського економічного інституту.

Іноземні працівники у Польщі часто працюють у переробній промисловості, транспорті, експедируванні вантажів, логістиці та будівництві.

Раніше повідомлялося, що в одному з міст Польщі батьки вимагають не набирати до класів дітей з України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie