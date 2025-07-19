Скільки українців у Польщі працевлаштовані офіційно: стала відома кількість

Українці у Польщі

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У Польщі постійно зростає число офіційно працевлаштованих іноземців, найбільше серед яких — українців.

Про це передає «Польське радіо».

За даними видання, іноземців — передусім тих, які працюють у Польщі легально та сплачують внески — було один мільйон 230 тисяч.

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Найбільше було українців, серед яких приблизно 810 тисяч працевлаштовані офіційно. На другому місці — білоруси, на третьому — грузини.

«Якщо врахувати, що всіх застрахованих у Польщі понад 16 мільйонів осіб, без розрізнення їхньої національності, з цього випливає, що вісім відсотків серед тих, хто працює в Польщі, — іноземці. Це багато і цей показник останніми роками зріс. Отже, іноземців дедалі більше на польському ринку праці. Цьому, безсумнівно, радіють наші польські роботодавці», — сказала експертка Катажина Дембковська з Польського економічного інституту.

Іноземні працівники у Польщі часто працюють у переробній промисловості, транспорті, експедируванні вантажів, логістиці та будівництві.

Раніше повідомлялося, що в одному з міст Польщі батьки вимагають не набирати до класів дітей з України.

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