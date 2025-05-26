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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Скільки українців за останні 10 років отримали громадянство Польщі: цифра вражає

У Польщі підрахували, скільки українців отримали їхнє громадянство.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Польща

У Польщі підрахували, скільки українців отримали їхнє громадянство / © Getty Images

Останніми роками Польща є одним з основних напрямків міграції для людей, які приїжджають з України. Незважаючи на велику українську громаду, яка працює і бере участь у суспільному житті, відсоток українців, які отримують польське громадянство, залишається невеликим.

Про це повідомляє портал Nasz Wybir.

Від 2015 по 2023 рік польське громадянство отримало 31 900 українців.

За даними міністерства внутрішніх справ Польщі, у 2024 році було прийнято 16 300 позитивних рішень про надання громадянства. За оцінками, приблизно половина заявників мають українське походження, а це означає, що за останні 10 років близько 38 000-39 000 українців отримали повноцінне громадянство в Польщі.

Польські ЗМІ зазначають, що громадянство їхньої країни отримує невелика кількість людей у порівнянні з іншими країнами ЄС.

Нагадаємо, кандидати у президенти Польщі посперечалися через Україну.

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