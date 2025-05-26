Скільки українців за останні 10 років отримали громадянство Польщі: цифра вражає

У Польщі підрахували, скільки українців отримали їхнє громадянство / © Getty Images

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Останніми роками Польща є одним з основних напрямків міграції для людей, які приїжджають з України. Незважаючи на велику українську громаду, яка працює і бере участь у суспільному житті, відсоток українців, які отримують польське громадянство, залишається невеликим.

Про це повідомляє портал Nasz Wybir.

Від 2015 по 2023 рік польське громадянство отримало 31 900 українців.

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За даними міністерства внутрішніх справ Польщі, у 2024 році було прийнято 16 300 позитивних рішень про надання громадянства. За оцінками, приблизно половина заявників мають українське походження, а це означає, що за останні 10 років близько 38 000-39 000 українців отримали повноцінне громадянство в Польщі.

Польські ЗМІ зазначають, що громадянство їхньої країни отримує невелика кількість людей у порівнянні з іншими країнами ЄС.

Нагадаємо, кандидати у президенти Польщі посперечалися через Україну.