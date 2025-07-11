Скільки зброї Росія отримує від КНДР: Буданов назвав цифру

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / © Getty Images

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На сьогодні Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для ведення війни проти України. Партнерство між державами Кім Чени Ина та Володимира Путіна поглиблюється.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив у інтерв’ю Bloomberg.

Буданов розповів, що режим КНДР передає Росії інше озброєння, серед якого балістичні ракети та артилерійськісистеми. У відповідь Москва надає Пхеньяну кошти та технології, допомагаючи країні-агресорці подолати міжнародну ізоляцію.

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«Це справді ефективна зброя. У Північної Кореї величезні запаси, і виробництво триває цілодобово», — зазначив начальник ГУР, пов’язавши 60% втрат у військово-розвідувальних підрозділах за останні три місяці з ударами північнокорейської артилерії.

Нагадаємо, на початку липня тлі візиту делегації північнокорейських військових високопосадовців до Москви аналітики висловили думку, що КНДР може відправити додаткові війська до Росії найближчими тижнями для підтримки агресорки у війні проти України.

Водночас видання CNN із посиланням на українських посадовців інформувало, що Міноборони Росії готове забезпечити новоприбулих північних корейців усім необхідним озброєнням і спорядженням для інтеграції у свої підрозділи. Йдеться не лише про охорону тилів: є висок ймовірність участі військ КНДР у бойових діях на окупованих територіях України.