Склади із ракетами поставили біля ППО: у Джанкої прилетіло по С-300 - Атеш

Влучання зафіксувано по 31 дивізії ППО ЗС РФ у Криму.

Під час "прильоту" 17 квітня по аеродрому у Джанкої знищено новітній комплекс ППО - С-300, а також серйозно пошкоджені інші одиниці комплексу.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

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"Підтверджується детонацію в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри. Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, зафіксовано серйозне влучання в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії ВКС РФ.

Нагадаємо, за даними телеграм-каналу Крымский ветер, внаслідок "прильоту" по аеродрому у Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено.

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