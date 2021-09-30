"Складно сказати, чи у безпеці": головний редактор The Insider втік з Росії

"Складно сказати, чи у безпеці": головний редактор The Insider втік з Росії

Роман Доброхотов впевнений, що причина переслідувань — його журналістські розслідування, зокрема і про ФСБ.

Засновник видання The Insider Роман Доброхотов заявив, що покинув Росію через переслідування влади. Журналіст прокоментував заведену щодо нього кримінальну справу і обшуки.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Очевидно, що йдеться про переслідування мене як редактора The Іnsider в результаті наших розслідувань. Багато з них були безпосередньо пов'язані з ФСБ. І коли ФСБ вривається в мою квартиру з обшуком — це не викликає подиву", — упевнений журналіст.

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Доброхотов зазначив, що силовики намагалися залякати не тільки його самого, але і його сім'ю — батьків, дружину з маленькими дітьми. Також такі дії силовиків, за його словами, повинні впливати інших журналістів-розслідувачів.

Журналіст заявив, що зараз перебуває за межами Росії.

"Я перебуваю зараз за межами Росії. Наскільки це безпечно — судити складно, адже всі ми пам'ятаємо історію Скрипалів, історію з Павлом Шереметом і багатьма іншими. Складно бути впевненим, коли ти займаєшся журналістськими розслідуваннями, що хоч в якійсь країні перебуваєш в безпеці. Але, хоча б, увійти в мою квартиру і відібрати мої робочі інструменти, комп'ютер і телефон, у них (російських силовиків — Ред.) тепер уже не вийде", — повідомив Доброхотов.

Нагадаємо, що в Росії до батьків шеф-редактора видання "The Insider" Романа Доброхотова прийшла з обшуками поліція.

Пізніше стало відомо, що Доброхотова оголосили в розшук: проти нього порушено кримінальну справу.

Видання The Insider, зареєстроване в Латвії і відоме резонансними розслідуваннями про роботу російських спецслужб, в РФ визнано іноземним агентом.

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