"Складно знайти житло": біженка з України відверто розповіла про проблеми при переїзді у Німеччину

Прапор Німеччини / фото ілюстративне

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Вибір регіону в Німеччині для українських шукачів притулку стає дедалі складнішим завданням через переповненість таборів та суворі правила розподілу. Попри суттєві обмеження, українці продовжують ділитися власним досвідом облаштування у європейській країні, даючи корисні поради тим, хто лише планує переїзд.

Біженка з України Людмила Русіна у своєму блозі на платформі TikTok детально розповіла про особливості переїзду до Німеччини, розподіл по федеральних землях та головні труднощі, з якими стикаються українці.

Обираючи регіон, варто враховувати плани на майбутнє

За її словами, вибір регіону безпосередньо залежить від подальших планів людини — збирається вона працевлаштовуватися чи просто хоче перечекати важкі часи.

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Головною проблемою для новоприбулих залишається те, що більшість німецьких земель наразі закриті для прийому. Проте блогерка зазначає, що ситуація динамічна, і періодично вони відкриваються, що неможливо передбачити заздалегідь. Вона радить ризикувати тим, хто має чітку мету потрапити до конкретного міста.

«Якщо у вас є сильне бажання поїхати в Карлсруе або в Мюнхен — їдьте. Якщо вам пощастить і земля буде відкрита, вас зареєструють. В іншому випадку вас просто перенаправлять в інший табір», — пояснила Людмила Русіна.

Для тих, хто не планує одразу будувати кар’єру, вона рекомендує обирати регіони з простішими умовами проживання. Наприклад, Саксонія майже завжди відкрита для прийому і там значно легше розв’язати питання із дахом над головою. Водночас для пошуку перспективної роботи краще підходить західна частина країни та великі міста, хоча там доведеться зіткнутися з високою вартістю оренди та дефіцитом житла для оренди.

Що робити, якщо ви подорожуєте із тваринами

Окрему увагу біженка приділила тим, хто подорожує з домашніми улюбленцями. Вона закликає обов’язково і заздалегідь перевіряти, які саме пункти первинного прийому готові прихистити людей із тваринами, а також подбати про всі необхідні ветеринарні документи. Ба більше, наявність чотирилапого супутника суттєво ускладнить подальший пошук постійного житла.

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«Майте на увазі, що з тваринкою потім в Німеччині буде складно знайти житло. Навіть у моєму житловому кооперативі, в самому простенькому, в договорі сказано, що обов’язково тільки „за згоди сторін“ може бути тваринка», — підкреслила українка, закликавши зважувати всі ризики перед поїздкою.

Українці за кордоном — останні новини

Україна хоче повернути своїх громадян з Євросоюзу, але лише за умови належної безпеки в країні. Київ обговорює з Єврокомісією програми добровільного повернення, водночас наполягаючи на збереженні чинного рівня тимчасового захисту для українців за кордоном.

Також варто зауважити, що у країнах ЄС українські родини можуть зіткнутися з вилученням дітей через неадаптованість до місцевих правил виховання, адже соціальні служби реагують на будь-які ознаки насильства, занедбаності чи ризику. Наприклад, в Італії з початку повномасштабної війни вилучили 43 дитини в українських біженців, і лише 18 із них вдалося повернути батькам.

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