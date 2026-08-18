Склав заповіт у 39 років: Кремль готував замах "Новічком" на виробника дронів для ЗСУ

Голова компанії з виробництва дронів склав заповіт після замаху росіян / © t.me/spravdi

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Через постачання Україні бойових безпілотників засновник німецької дронової компанії Donaustahl Стефан Туманн потрапив під пильну увагу російської спецслужби. Після замаху він переховується — і з того часу веде «дуель за своє життя».

Про це пишуть RTL та Stern.

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«Я борюся за своє життя проти російської військової розвідки», — сказав Туманн журналістам.

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Він сказав, що склав заповіт, декларацію про донорство органів та попереднє розпорядження щодо охорони здоров’я. «Речі, про які зазвичай не думають у моєму віці», — сказав 39-річний Туманн.

Незадовго до Різдва 2025 року Туманн отримав інформацію від німецьких органів безпеки про операцію російської розвідки проти нього. «Це був шок». Відтоді він переховується. У березні заарештували двох так званих «агентів одноразового використання». Вони шпигували за Туманном, ймовірно, «для підготовки до подальших розвідувальних операцій».

Плани проти Туманна вже були добре розроблені, пояснив депутат Бундестагу Бастіан Ернст. За його словами, Туманна, очевидно, мали вбити нервово-паралітичною речовиною. Скоріше за все, росіяни мали застосувати сумнозвісний «Новічок».

Ситуація в Україні є «дуже особистою війною» Туманна

Туманн сказав, що місяцями жив у постійно змінюваних місцях. Він спав біля комп’ютера. А щойно прокидався, то починав працювати, щоб якомога менше думати про свою ситуацію. Війна в Україні тепер стала також його «дуже особистою війною».

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Компанія Туманна, Donaustahl, постачає українським військовим бойові безпілотники для війни з Росією. «Я знав, що стану мішенню для росіян», — сказав засновник дроновї компанії.

Німецькі органи безпеки розглядають справу Туманна як яскравий приклад ескалації гібридної війни Росії.

Армін Паппергер, голова збройової компанії Rheinmetall, також, як повідомляється, став мішенню запланованого замаху.

Таким чином Росія навмисно залякує керівників німецьких збройових компаній. Мета полягає в тому, щоб утримати компанії та відповідальних осіб, наприклад, від підтримки України технологіями зброї, створюючи атмосферу загрози.

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Нагадаємо, у Німеччині суд ухвалив вирок у справі трьох молодих українців, завербованих російськими спецслужбами для підготовки диверсій.

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