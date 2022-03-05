Скористайтеся шансом: платформа "Вільний Ідель-Урал" закликає Татарстан до незалежності

В організації зазначають, що здобувши незалежність Татарстан зможе домовитися про зняття катастрофічних санкцій Заходу.

Громадська платформа "Вільний Ідель-Урал", що захищає національні права народів Поволжя, закликала Татарстан, "скориставшись шансом, розірвати відносини з московським режимом".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В організації зазначають, що здобувши незалежність, Татарстан зможе домовитися про зняття катастрофічних санкцій Заходу.

"Напавши на Україну, Путін об'єднав проти нашої країни весь світ, Росія не витримає такого тиску. Цю країну, яка зазнала хвороби "імперіалізму", тепер ненавидить весь світ. Наша держава (Татарстан — ред.) не має жодного відношення до цієї агресивно розпочатої війни. Це не наша війна! Настав час порвати відносини з московським режимом і взяти свою долю в свої руки, для цього у нас ресурсів достатньо. Крім того, таким чином нам буде легше домовитися про зняття катастрофічних санкцій, введених проти нас", — йдеться в заяві руху.

На сайті "Ідель-Урал" нагадали про прагнення казанських татар до незалежності:

30 серпня 1990 року Татарстан проголосив державний суверенітет без згадок про перебування у складі РРФСР та СРСР.

24 жовтня 1991 р. прийнято постанову "Про Акт про державну незалежність Республіки Татарстан".

21 березня 1992 р. на референдумі 61,39% громадян побажали, щоб Татарстан був суверенною державою, суб'єктом міжнародного права, що будує свої відносини з Росією та іншими республіками та незалежними державами на підставі рівноправних договорів.

31 березня 1992 року Татарстан відмовився підписувати федеральний договір з Москвою.

"Це наша історія, наші ідеали. Тепер же Москва не матиме сил змусити нас повернути назад. Наша мета — незалежність", — зазначають в організації.

"Вільний Ідель-Урал"

Громадську платформу "Вільний Ідель-Урал" було створено у березні 2018 року в Києві. Член правління Всетатарського громадського центру (ВТОЦ) Рафіс Кашапов та представники української громади Ерзя Боляень Сиресь (Олександр Болькін) та Ожомасонь Кірдя (Ростислав Мартинюк) об'єдналися з метою привернути увагу до проблем корінних народів Поволжя та Уралу.

Раніше лідер (іньязор) народу Ерзя Сіресь Боляень, який воює у лавах територіальної оборони міста Києва, звернувся до свого народу і закликав їх не їхати на загарбницьку війну в Україну. Також він закликав ерзян виступити проти Москви, щоб здобути незалежність.

Нагадаємо, що Держдума РФ позбавила Татарстан президента.

Також повідомлялося, що лідер народу Ерзя в ООН звинуватив Росію в етноциді.