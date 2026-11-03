Росіянин накинувся на музиканта через українську пісню / © Скріншот з відео

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Співак Стів Соул виступав на одній із вулиць Дубліна з українською піснею, коли його перервав росіянин. Літній чоловік сказав йому російською, що невдовзі артист співатиме гімн РФ.

Про це Стів Соул повідомив у своєму інстаграмі.

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Попри те, що співак і перехожі відтіснили росіянина, чоловік ще деякий час продовжував погрожувати музиканту.

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«Музика, як і будь-який інший вид мистецтва, завжди мала політичний характер, а сьогодні її вплив є більшим, ніж будь-коли. Ось у такому стані перебуває наш світ», — написав Стів Соул у соцмережах.

Дата публікації 16:43, 03.11.26 Кількість переглядів 2 «Скоро співатимеш гімн РФ»: в Ірландії росіянин влаштував ганебний скандал через українську пісню

Нагадаємо, що на Черкащині виник скандал з російською мовою в чаті ОСББ. Очільнику одного з ОСББ винесено попередження через те, що він у будинковому Viber-чаті спілкувався російською мовою. Крім того, він повинен усунути це порушення протягом 30 днів.

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