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«Скоро співатимеш гімн РФ»: в Ірландії росіянин влаштував ганебний скандал через українську пісню
У Дубліні росіянин накинувся на музиканта через українську пісню. Він сказав артисту, що скоро він співатиме гімн РФ.
Співак Стів Соул виступав на одній із вулиць Дубліна з українською піснею, коли його перервав росіянин. Літній чоловік сказав йому російською, що невдовзі артист співатиме гімн РФ.
Про це Стів Соул повідомив у своєму інстаграмі.
Попри те, що співак і перехожі відтіснили росіянина, чоловік ще деякий час продовжував погрожувати музиканту.
«Музика, як і будь-який інший вид мистецтва, завжди мала політичний характер, а сьогодні її вплив є більшим, ніж будь-коли. Ось у такому стані перебуває наш світ», — написав Стів Соул у соцмережах.
Нагадаємо, що на Черкащині виник скандал з російською мовою в чаті ОСББ. Очільнику одного з ОСББ винесено попередження через те, що він у будинковому Viber-чаті спілкувався російською мовою. Крім того, він повинен усунути це порушення протягом 30 днів.