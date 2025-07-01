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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Скорочення фінансування USAID може призвести до 14 млн смертей до 2030 року — дослідження

Глобальне дослідження попереджає: радикальні скорочення фінансування USAID можуть спричинити понад 14 мільйонів додаткових смертей, включно з 4,5 мільйонами дітей, до 2030 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
USAID

USAID / © скриншот з відео

Скорочення фінансування USAID може спричинити понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року, йдеться у дослідженні.

Про це інформує Reuters.

Різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та ймовірне його ліквідування можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей у світі до 2030 року. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet.

Адміністрація президента Дональда Трампа, яка вступила на посаду у січні, ініціювала масштабні скорочення фінансування USAID та його програм допомоги по всьому світу в рамках політики «скорочення неефективних витрат».

Проте правозахисники та експерти з питань розвитку попереджають: такі кроки можуть мати катастрофічні наслідки. USAID відіграє ключову роль у поліпшенні глобального здоров’я, зосереджуючи допомогу на країнах із низьким і середнім рівнем доходу, зокрема в Африці.

Дослідження показує, що за останні 20 років програми, фінансовані USAID, врятували понад 91 мільйон життів у світі, з них 30 мільйонів — це життя дітей.

Прогнози свідчать, що продовження глибоких скорочень фінансування та потенційне знищення агентства можуть призвести до 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року, з них 4,5 мільйона — серед дітей віком до 5 років, зазначено в The Lancet.

США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі, забезпечуючи щонайменше 38% від усіх внесків, зафіксованих ООН. Торік уряд США виділив $61 мільярд на зовнішню допомогу, понад половину з яких — через USAID.

«Наші оцінки показують, що якщо скорочення фінансування, оголошені та реалізовані в першій половині 2025 року, не буде скасовано, світ зіткнеться з шокувальною кількістю смертей, яких можна було б уникнути», — йдеться у звіті.

У березні Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа скасувала понад 80% програм USAID після шеститижневого перегляду.

Приблизно 1 000 програм, що залишилися, тепер адмініструються Держдепартаментом США «більш ефективно» і в консультаціях із Конгресом.

Нагадаємо, в лютому президент США Дональд Трамп звинуватив USAID у "шахрайстві" через нібито витрату грошей та "небачену корупцію", а також закликав повністю закрити агентство.

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