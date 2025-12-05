ТСН у соціальних мережах

Світ
66
2 хв

Скорочення військ США у Європі: командувач НАТО повідомив, чи впорається Європа

Алексус Грінкевич заявив, що впевнений у можливостях Європи і Канади і наголосив, що у НАТО готові до будь-яких криз і непередбачених обставин.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Війська США

Війська США / © eucom.mil

Скорочення кількості військ США у Європі не створить додаткового навантаження на оборону континенту. Таку думку висловив верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич.

Про це пише Politico.

«Я впевнений у можливостях» Європи і Канади. Ми готові сьогодні до будь-яких криз і непередбачених обставин», — заявив він.

Гринкевич наголосив, що політична напруженість, пов’язана з мирними переговорами щодо України, «ніяк не вплинула… на здатність виконувати нашу місію з точки зору НАТО». Він додав, що обіцянки союзників збільшити витрати на оборону означають, що НАТО «буде більш готовим завтра, а ми будемо більш готовими післязавтра», щоб протистояти Росії і відреагувати на будь-яке подальше виведення військ.

Коментарі Гринкевича прозвучали на тлі побоювань з приводу очікуваного виведення американських військ з Європи в результаті майбутньої оборонної стратегії президента Дональда Трампа. Очікується, що так званий огляд військової стратегії включатиме передислокацію американських військ з Європи в Індо-Тихоокеанський регіон.

Побоювання з приводу скорочення чисельності американських військовослужбовців у Європі також відображають ширші дебати щодо прихильності Вашингтона альянсу за Трампа.

Як пише Politico, приватно деякі європейські союзники занепокоєні ситуацією в США, але публічно наполягають, що НАТО, як і раніше, залишається силою, з якою необхідно рахуватися.

«Усі процеси НАТО функціонують бездоганно… На практиці американці виконують свої зобов’язання дуже добре», — заявив у коментарі виданню заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Водночас Гринкевич висловив «стурбованість» тим, що Росія може перевірити на міцність колективну оборону НАТО в «найближчій перспективі», а також у «середньостроковій та, очевидно, в довгостроковій перспективі».

«Ми також думаємо про те, щоб діяти на випередження», — сказав він, відмовившись від подальших подробиць.

«Якщо Росія намагається створити для нас дилеми, то, можливо, є способи, якими ми могли б створити для них дилеми», — підсумував Гринкевич.

Нагадаємо, США почали виведення своїх військ з Європи — підрозділу чисельністю 4200 солдатів, який дислокується в країнах східного флангу НАТО.

