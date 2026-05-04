Скорочення військ США в Німеччині: Мерц заявив, що рішення не є несподіванкою

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення Сполучених Штатів щодо виведення з країни понад 5 тисяч американських військових не є новим і обговорювалося раніше.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, - пише DW.

За словами Мерца, йдеться про контингент, який був розміщений у Німеччині на тимчасовій основі ще за адміністрації Джо Байден. Саме тому, як підкреслив канцлер, їхнє можливе виведення не стало несподіваним кроком.

Водночас він відкинув будь-які припущення про зв’язок цього рішення з його заочною дискусією з Дональд Трамп щодо ситуації навколо Ірану. «Тут немає жодного зв’язку», — наголосив глава німецького уряду.

Мерц також зауважив, що, попри розбіжності в позиціях, змушений враховувати іншу точку зору американського президента. Водночас він висловив упевненість, що скорочення контингенту не вплине на дію американської «ядерної парасольки» для країн НАТО.

Нагадаємо, 30 квітня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що його адміністрація розглядає можливість скорочення американської військової присутності у Німеччині.

