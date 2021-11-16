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"Скосило" вже другу ферму: у важливому сільськогосподарському районі Норвегії спалах пташиного грипу

"Скосило" вже другу ферму: у важливому сільськогосподарському районі Норвегії спалах пташиного грипу

УНІАН

Птахів змушені вбити.

У Норвегії зафіксували другий випадок високопатогенного пташиного грипу H5N1.

Про це повідомили у агентстві з безпеки харчових продуктів країни, пише Reuters.

Зазначається, що фахівці виявили нове зараження на південному заході країни у провінції Ругаланн, ключовому для країни фермерському районі. Попередній спалах грипу виявили на фермі, яка розташована поруч.

Через попередній спалах довелося вбити близько семи тисяч птахів. Птахів на цій фермі також знищать, обмеження було введено і для всіх свійських птахів у регіоні.

Нагадаємо, в японській префектурі Кагосіма підозрюють спалах пташиного грипу. Також раніше H5N1 виявили в інших країнах Азії та Європи.

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