Скарб пролежав у схованці 17 століть: в Ізраїлі знайшли свідчення давнього повстання

На думку археологів, будівлю зруйнували солдати римського цезаря Флавія Костянтина Галла під час жорстокого придушення єврейського повстання 351-354 років нашої ери.

Під час розкопок в ізраїльському місті Лод, яке було засноване у XV столітті до нашої ери і досі існує, археологи знайшли скарб часів останнього повстання євреїв проти римлян. Монети були заховані у фундаменті зруйнованої будівлі пізнього римського або ранньовізантійського періоду. Схованка дивом збереглася неушкодженою.

Про це повідомило Ізраїльське управління старожитностей (IAA).

На думку археологів, будівлю зруйнували римські солдати під час жорстокого придушення єврейського повстання, але фундамент вцілів. Ймовірно, саме повстанці сховали там 94 срібні та бронзові монети, датовані 221-354 роками нашої ери, щоб повернутися за ним, коли все заспокоїться.

"Ця зруйнована до самого фундаменту будівля є чітким свідченням того, що повстання було силоміць придушене. Для цього застосовували насильство та жорстокість. З талмудичних писань відомо, що Лод був найважливішим єврейським центром після руйнування Другого храму в Єрусалимі", – розповів археолог IAA Шахар Кріспін.

Він додав, що до наших часів збереглося дуже мало письмових свідчень про це повстання, придушене військами римського цезаря Флавія Костянтина Галла. Але з цих рідкісних текстів відомо, що римляни зруйнували великі єврейські громади – Лод, Зіпорі та Тіверію.

Крім монет, у руїнах виявили кам'яні та мармурові артефакти з написами грецькою, єврейською та латинською мовами.

За словами учасників розкопок Шахара Кріспіна та Мора Візеля, у цій єврейській будівлі могли жили старійшини міста.

Натомість професор Джошуа Шварц, голова ради IAA, зазначив, що неможливо достеменно визначити, чи служив цей чудовий будинок синагогою, навчальним залом, залом для зборів старійшин або виконував всі ці функції одночасно.

Нагадаємо, через унікальну археологічну знахідку в Греції призупинили важливе будівництво. Під час будівництва нового аеропорту на грецькому острові Крит виявили дивний стародавній лабіринт.

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