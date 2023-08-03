Скрізь летіли іскри: п'яний водій проїхав 45 км без двох шин – фото

Стало відомо, як його покарають.
У Великій Британії водій їхав з двома колесами на своєму фургоні.
Про це пише ChronicleLive.
Тоні Голмвуду вдалося проїхати 45 км без шин, через що асфальтом летіли іскри, а на дорозі залишалися подряпини.
Повідомляється, що 28-річний чоловік був п'яний, фургон сильно хитало, а уламки падали на дорогу. На той час, коли автомобіль зупинився, у нього також був відсутній передній обід колеса, і від нього залишилися лише спиці.
Поліція виявила, що Тоні майже вдвічі перевищив ліміт водіння у нетверезому стані. Він сказав у Королівському суді Ньюкасла, що коли виїхав зі свого будинку в Гейтсхеді, у фургона були всі шини, але на той час, коли він дістався Каттона, у нього залишилися лише дві. Однак він продовжував їхати, доки його не зупинила поліція.
Витівки чоловіка були помічені водієм швидкої допомоги, який спостерігав, як автомобіль мчав трасою зі швидкістю 112 км на годину. Він і зателефонував до правоохоронців.
Голмвуд визнав себе винним у небезпечному водінні та водінні в стані алкогольного сп'яніння і був засуджений до дев'яти місяців умовно на 12 місяців з реабілітацією та 150 годинами неоплачуваних робіт.
Йому також заборонили керувати машиною на 18 місяців, і йому доведеться скласти розширений повторний тест.
Нагадаємо, у Києві чоловік на самокаті вистрелив у автомобіль, водій якого зробив йому зауваження. Кулею з травматичного пістолета хуліган розбив лобове скло легковика.
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