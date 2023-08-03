Скрізь летіли іскри: п'яний водій проїхав 45 км без двох шин – фото

У Великій Британії водій їхав з двома колесами на своєму фургоні.

Про це пише ChronicleLive.

Тоні Голмвуду вдалося проїхати 45 км без шин, через що асфальтом летіли іскри, а на дорозі залишалися подряпини.

Водій проїхав 45 км без двох шин / Фото: Northumbria Police

Повідомляється, що 28-річний чоловік був п'яний, фургон сильно хитало, а уламки падали на дорогу. На той час, коли автомобіль зупинився, у нього також був відсутній передній обід колеса, і від нього залишилися лише спиці.

Водій проїхав 45 км без двох шин / Фото: Northumbria Police

Поліція виявила, що Тоні майже вдвічі перевищив ліміт водіння у нетверезому стані. Він сказав у Королівському суді Ньюкасла, що коли виїхав зі свого будинку в Гейтсхеді, у фургона були всі шини, але на той час, коли він дістався Каттона, у нього залишилися лише дві. Однак він продовжував їхати, доки його не зупинила поліція.

Водій проїхав 45 км без двох шин / Фото: Northumbria Police

Витівки чоловіка були помічені водієм швидкої допомоги, який спостерігав, як автомобіль мчав трасою зі швидкістю 112 км на годину. Він і зателефонував до правоохоронців.

Водій проїхав 45 км без двох шин / Фото: Northumbria Police

Голмвуд визнав себе винним у небезпечному водінні та водінні в стані алкогольного сп'яніння і був засуджений до дев'яти місяців умовно на 12 місяців з реабілітацією та 150 годинами неоплачуваних робіт.

Тоні Голмвуд / Фото: Northumbria Police

Йому також заборонили керувати машиною на 18 місяців, і йому доведеться скласти розширений повторний тест.

Нагадаємо, у Києві чоловік на самокаті вистрелив у автомобіль, водій якого зробив йому зауваження. Кулею з травматичного пістолета хуліган розбив лобове скло легковика.

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