"Скрізь летіли тіла": у масштабній ДТП під час різдвяного параду в США загинули діти

"Скрізь летіли тіла": у масштабній ДТП під час різдвяного параду в США загинули діти

Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

Декілька людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в місті Вокеша американського штату Вісконсин, де автомобіль на швидкості збив понад два десятки учасників різдвяного параду.

Про це із посиланням на очільника полії штату Деніела Томпсона повідомляє Fox News.

Зазначається, що серед жертв аварії є діти. Водночас точну кількість загиблих правоохоронці поки не розголошують.

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За словами начальника пожежної охорони Вокеши Стівена Говард, з місця події до шести лікарень госпіталізували 11 дорослих та 12 дітей.

Як повідомлялося, у Вокеші в неділю, 21 листопада, о 16:39 за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався різдвяний парад.

За словами Томпсона, офіцер поліцї, який перебував на місці події, відкрив вогонь по автомобілю підозрюваного. Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

"Безліч людей підкинуло у повітря, - розповів 19-річний місцевий житель Брайден Ковальскі перебував на параді зі своєю родиною. - Він вразив безліч людей, скрізь летіли тіла".

Після наїзду Ковальскі з мамою підійшов до натовпу, щоб спробувати допомогти постраждалим.

"Можна було побачити фрагменти мізків, - продовжих хлопець. - Було чимало людей зі зламаними кінцівками, наприклад, зі зламаними ногами, багато хто кричав. Це було жахливо".

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