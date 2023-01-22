"Скрізь різний": як у Європі реагують на двійників Путіна та куди подівся справжній диктатор

За словами російського опозиціонера, одного разу зірвалася зустріч у рамках підготовки Мінських угод, оскільки на ній був присутній не Путін, а його двійник.

Дедалі частіше на публіці з'являється не Путін, а його двійник. Наприклад, під час візиту до Білорусі російський диктатор був надто високим для справжнього Путіна.

Про це заявив російський опозиціонер Андрій Сидельников, інформує FREEДОМ.

За його словами, зараз Путін "скрізь різний".

"Остання невідповідність образу, яка була останніми місяцями, це коли він прилетів до Лукашенка, спускався трапом, і навіть за зростом — відомо, що Путін досить невисокого зросту — та людина, яка зійшла з трапа літака і яку зустрів Лукашенко, — це не відповідало дійсності, навіть враховуючи його взуття, яке спеціально підібране та зроблене на високих підборах. Але навіть при цьому зріст не відповідав. Тому що Олександр Григорович [Лукашенко], якого я теж бачив у своєму житті, досить високий. Тому навіть по кадрах відео було зрозуміло, що це просто двійник", — вважає Сидельников.

Опозиціонер розповів, що про двійників Путіна добре знають європейські лідери. За його словами, одного разу зірвалася зустріч у рамках підготовки Мінських угод, оскільки на ній був присутній не Путін, а його двійник. Це не сподобалося тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель.

"На одній із цих зустрічей, коли лідери європейських країн прилетіли на обговорення можливої угоди, Путін тоді спрямував туди двійника. Ошукати європейських лідерів не вдалося, засідання було відкладено, він вийшов в ефір через засоби зв’язку, і Ангела Меркель, за моєю інформацією, чітко сказала, що вони сидітимуть тут, у цій залі, стільки, скільки потрібно Путіну, щоб особисто прилетіти. Я думаю, що європейські лідери чудово обізнані, з ким і коли вони розмовляли", — зазначив Сидельников.

На його думку, навіть речник диктатора Пєсков востаннє бачив Путіна "дуже-дуже давно".

"Путін боїться вбивства: отруєння чи ще чогось. Це все через безпеку, через його власні страхи, що його хочуть вбити. Напевно, такі люди є у найближчому оточенні. Проблема лише у тому, що дуже складно це зробити", — підсумував Андрій Сидельников.

Двійники Путіна: що відомо

Раніше колишній співробітник КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов заявив, що Путін замість себе відправив двійника на зустріч із Лукашенком.

Російський політолог Валерій Соловей вважає, що на цьогорічне різдвяне богослужіння замість Путіна прийшов двійник.

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

Натомість ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун не підтримує таку думку і вважає, що двійник максимум один. Адже підготувати двійників дуже важко.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін говорить, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але президент РФ не випускає двійників на міжнародні заходи.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що на трибуналі за злочини проти України може відповідати не Путін, а його двійник.

Скільки двійників у Путіна?