Скромний подарунок коханого зробив жінку дуже багатою

Запізніле святкування Різдва призвело до виграшу в лотерею 150 тис. дол.

Жителька Північної Кароліни Лаура Міллер розповіла, як різдвяний подарунок від коханого збагатив її на 150 тис. дол.

Про це повідомляє UPI.

35-річна Лаура з Ейвона розповіла представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що її хлопець поклав до різдвяної панчохи коханої лотерейний квиток на 5 дол. Але жінка отримала це подарунок лише після Різдва.

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"Це подарував мені мій хлопець у різдвяній панчосі. Нам довелося зробити це пізно, оскільки мене не було в місті", – розповіла Лаура.

Квиток, придбаний у Askins Creek Store в Ейвоні, виявився виграшним, розмір якого становив 150 тис. дол.

"Коли я стирала (скретч-покриття на квитку – ред.), я думала: "Я майже впевнена, що зробила це неправильно". Здається, я була просто шокована", – поділилася спогадами жінка.

Тоді вона повільно усвідомила, що справді виграла джекпот.

"Перше, що я зробила, – це випила текіли", – зізналася Лаура.

Вона додала, що цей виграш дозволить їй оплатити свою вантажівку.

Нагадаємо, раніше у штаті Массачусетс чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав виграшні номери на кожному з них. Загалом чоловік виграв майже 2 млн дол. плюс 20 щорічних платежів по 25 тис. дол.

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