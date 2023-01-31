Скромний подарунок коханого зробив жінку дуже багатою

Запізніле святкування Різдва призвело до виграшу в лотерею 150 тис. дол.
Жителька Північної Кароліни Лаура Міллер розповіла, як різдвяний подарунок від коханого збагатив її на 150 тис. дол.
Про це повідомляє UPI.
35-річна Лаура з Ейвона розповіла представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що її хлопець поклав до різдвяної панчохи коханої лотерейний квиток на 5 дол. Але жінка отримала це подарунок лише після Різдва.
"Це подарував мені мій хлопець у різдвяній панчосі. Нам довелося зробити це пізно, оскільки мене не було в місті", – розповіла Лаура.
Квиток, придбаний у Askins Creek Store в Ейвоні, виявився виграшним, розмір якого становив 150 тис. дол.
"Коли я стирала (скретч-покриття на квитку – ред.), я думала: "Я майже впевнена, що зробила це неправильно". Здається, я була просто шокована", – поділилася спогадами жінка.
Тоді вона повільно усвідомила, що справді виграла джекпот.
"Перше, що я зробила, – це випила текіли", – зізналася Лаура.
Вона додала, що цей виграш дозволить їй оплатити свою вантажівку.
Нагадаємо, раніше у штаті Массачусетс чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав виграшні номери на кожному з них. Загалом чоловік виграв майже 2 млн дол. плюс 20 щорічних платежів по 25 тис. дол.
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