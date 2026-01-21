- Дата публікації
"Скрєпи" в усій красі: в РФ педагог суворовського училища зґвалтував учня у лазні
У Росії вихователь суворовського училища отримав 8 років за насильство над майбутнім окупантом.
У російському Єкатеринбурзі педагога місцевого суворовського військового училища засудили до восьми років ув’язнення за сексуальне насильство над учнем у лазні.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що педагог запросив вихованця на дачу попаритися у лазні, де вчинив щодо нього дії сексуального характеру.
«Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму», — йдеться у повідомленні. Педагог-ґвалтівник також зобов’язаний виплатити потерпілому компенсацію моральної шкоди.
Нагадаємо, що в Росії семінаристи знімали гей-порно у храмі РПЦ.