ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

"Скрєпи" в усій красі: в РФ педагог суворовського училища зґвалтував учня у лазні

У Росії вихователь суворовського училища отримав 8 років за насильство над майбутнім окупантом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Фото ілюстративне з російських пропагандистських джерел

Фото ілюстративне з російських пропагандистських джерел

У російському Єкатеринбурзі педагога місцевого суворовського військового училища засудили до восьми років ув’язнення за сексуальне насильство над учнем у лазні.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що педагог запросив вихованця на дачу попаритися у лазні, де вчинив щодо нього дії сексуального характеру.

«Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму», — йдеться у повідомленні. Педагог-ґвалтівник також зобов’язаний виплатити потерпілому компенсацію моральної шкоди.

Нагадаємо, що в Росії семінаристи знімали гей-порно у храмі РПЦ.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie