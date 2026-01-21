"Скрєпи" в усій красі: в РФ педагог суворовського училища зґвалтував учня у лазні

Фото ілюстративне з російських пропагандистських джерел

У російському Єкатеринбурзі педагога місцевого суворовського військового училища засудили до восьми років ув’язнення за сексуальне насильство над учнем у лазні.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що педагог запросив вихованця на дачу попаритися у лазні, де вчинив щодо нього дії сексуального характеру.

«Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму», — йдеться у повідомленні. Педагог-ґвалтівник також зобов’язаний виплатити потерпілому компенсацію моральної шкоди.

