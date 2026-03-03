“Скринька Пандори”: чому ЄС гальмує швидке членство України

Низка членів ЄС гальмують швидкий вступ України

Реклама

Прагнення України до прискореного вступу до Європейського Союзу як частини мирної угоди наштовхнулося на жорсткий опір з боку низки урядів ЄС. Європейські столиці побоюються «скриньки Пандори», яку може відкрити такий швидкий процес.

Про це пише Reuters.

Чому ЄС не готовий до швидкого розширення

Президент України Володимир Зеленський наполягає на даті вступу до 2027 року, сподіваючись, що це гарантує державі безпеку та процвітання. Чіткий шлях до членства має стати ключовим аргументом для українського суспільства у разі укладення будь-якої мирної угоди.

Реклама

Проте навіть такі впливові держави, як Франція та Німеччина, приватно висловлюють скептицизм щодо скороченого шляху для України. Головне побоювання європейських дипломатів полягає в тому, що після дострокового отримання членства Київ може зупинити проведення життєво важливих реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Деякі західноєвропейські чиновники відверто заявляють, що Україна просто не готова до вступу через проблеми з корупцією.

Позиція України та альтернативні варіанти

Українська сторона намагається заспокоїти партнерів. Віцепрем’єр-міністр та головний переговірник з ЄС Тарас Качка запропонував запровадити систему моніторингу дотримання демократичних стандартів та перехідний період перед отриманням європейських сільськогосподарських субсидій.

«Це необхідно для мирного процесу, для встановлення довготривалого та справедливого миру в Європі», — наголосив Тарас Качка.

Попри пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо поетапного вступу, відомого як «зворотне розширення», європейські уряди залишаються непохитними. Замість повноцінного членства у найближчі кілька років, аналітики прогнозують для України прискорену інтеграцію: доступ до єдиного ринку, а також поступову участь у європейських програмах та політиках.

Реклама

Нагадаємо, ЄС посилює тиск на Україну з вимогою допустити інспекторів до пошкодженого нафтопроводу «Дружба». Суперечка загострюється на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії через військові дії на Близькому Сході.