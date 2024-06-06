Славетний курорт хоче скоротити кількість туристів — у BILD повідомили причину

Голова міста Мартінес закликав обмежити кількість відпочивальників, орендованих автомобілів, круїзних лайнерів та квартир для відпочинку на іспанському курортному острові.

Мер Пальма-де-Майорки — головного міста та порту іспанської автономної спільноти Балеарські острови — Хайме Мартінес вирішив радикально скоротити кількість туристів у місті.

Про це йдеться у BILD.

Окрім скорочення напливу туристів, мер хоче зобов'язати заклади, чиї гості влаштовують безлад, платити підвищені штрафи.

Пропозиція Мартінеса зустріла запеклий опір під час засідання міської ради. Там його ініціативи назвали "поспіхом вигаданими".

"Гадаю, що деякі заходи є доречними, а деякі сильно перебільшені. Коли йдеться про обмеження нових квартир для відпочинку, я згоден, тому що острів справді переповнений", — коментує ситуацію в розмові з BILD готель Hostal Playa de Palma, що управляє, Марко Гюльпен.

Що про рішення влади думають туристи

Водночас туристи нагадали владі, що щедро оплачують свій відпочинок та проживання.

"Я розумію мешканців острова: ми маємо адаптуватися до їхніх умов. Але вони також мають пам'ятати, що їхня економіка залежить від туризму. Я була б рада, якби стільки людей приїжджало до мого міста", — зазначила туристка Мірі Керн.

Інший турист з Німеччини теж погодився із Керн і зазначив, що розуміє місцевих жителів.

"Є сенс подумати про те, як взяти під контроль масовий туризм. Але завжди слід пам'ятати, що від цього залежать тисячі робочих місць. Прогулянки Пальмою в розпал сезону справді не приносять задоволення: я хотів би робити це в розслабленому режимі в низький сезон", — поділився Даніель Шерер із Мюнхена.

Нагадаємо, раніше йшлося про невеличкий острів поблизу берегів Панами Гарді Сугдуб в Карибському морі, де живе 1200 людей. Цей осередок повільно занурюється в море. Внаслідок затоплення місцеві мешканці змушені переселятися на материк.

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