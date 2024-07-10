"Слід очікувати масованих ударів, як 8 липня": в НАТО попередили про чергову загрозу для України — ЗМІ

Чиновник розповів про тактику РФ під час саміту у Вашингтоні.

В НАТО очікують чергових російських диверсій і масованих ударів по Україні на кшталт того, який Київ та інші українські міста зазнали 8 липня.

Про це сказав високопосадовець в НАТО під час розмови з журналістами ВВС.

На умовах анонімності перед самітом Альянсу в США чиновник попередив про нову загрозу з боку РФ.

"Нам слід очікувати масованих ударів, таких як цей (удар 8 липня — ред.)", — сказав він.

Представник Альянсу додав, що РФ наразі економить ракети, накопичуючи їх для майбутніх масованих ударів. А також нагадав, що Росія намагається здійнювати в Європі диверсії, підпали та вбивства. За словами чиновника, метою таких операцій є підривання у ЄС впевненості у необхідності надання допомаги Україні.

В НАТО також оцінили економіку РФ. За інформацією джерела, країна-агресорка може вести війну проти України протягом трьох-чотирьох років. Утім, за наявними в НАТО даними, Москва намагається знайти нових постачальників зброї та боєприпасів, однак про які країни йдеться, представник не уточнив.

Нагадаємо, вступ України до НАТО, зокрема, запрошення до Альянсу ні під час липневого саміту в США, ні найближчим часом не відбудеться. Тому Київ створює власну мережу альянсів, які можуть забезпечити Україні підтримку та певну безпеку від російської агресії, зазначають західні ЗМІ.

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