Слідами Черчилля: у візиті Зеленського до Білого дому існують символічні паралелі - CNN

Раніше президент України вже порівнював протистояння агресії Росії з опором британської нації перед лицем нацистських бомбардувань.

Перша закордонна поїздка президента України Володимира Зеленського від часу повномасштабного вторгнення РФ , яка відбувається 21 грудня до США, нагадує візит британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля до Вашингтона 81 рік тому. Тоді це призвело до зміцнення західного альянсу, який зрештою переміг у Другій світовій війні та побудував післявоєнний демократичний світ.

На такі аналогії звернули увагу в CNN.

У виданні наголосили, що ця поїздка президента Зеленського підкреслить вирішальну роль президента США Джо Байдена у відродженні західного альянсу, який десятиліттями стримував Радянський Союз, а зараз бореться з новим експансіонізмом Москви.

Опинившись у Вашингтоні, Зеленський міг відчути те саме, що й Черчилль в американській столиці, залитій різдвяними вогнями, після місяців темряви вдома, викликаної повітряними нальотами.

Британський лідер перетнув океан на борту HMS Duke of York, уникаючи нацистських підводних човнів, що борознили Атлантику, потім сів на літак від узбережжя Вірджинії до Вашингтона, де 22 грудня 1941 року його прийняв президент Франклін Рузвельт перед спільною пресконференцією наступного дня.

Після днів обговорень і зустрічей, під час яких Черчилль вживав херес на сніданок, скотч і сік на обід, шампанське ввечері та 90-річний бренді перед сном, два лідери розробили план поразки нацистської Німеччини та імперської Японії і заклали основу для західного альянсу, який Байден відродив своєю підтримкою України.

Черчилль, який місяцями прагнув вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну і добре знав, що це було ключем до поразки Гітлера, сказав тоді: “Я провів ці свята далеко від своєї країни, далеко від своєї родини, але я не можу сказати, що відчував себе далеко від дому”.

Зеленського, безсумнівно, зустрінуть як героя, і він буде сподіватися, що додаткова підтримка США означатиме, що Вашингтон справді “витягнув меч заради свободи та відкинув піхви”, як сказав Черчилль про адміністрацію Рузвельта у своєму виступі перед Конгресом 26 грудня 1941 року.

Український лідер, ймовірно, оцінить історичні паралелі. Раніше він уже порівнював протистояння агресії Росії з опором британської нації перед лицем нацистських бомбардувань та перефразував одну з найвідоміших воєнних промов Черчилля в емоційному зверненні до британських членів парламенту.

"Ми не здамося, ми не програємо, ми підемо до кінця", - сказав він.

Приїзд українського президента до Вашингтона проведе додаткові паралелі із зустріччю Черчилля та президента США Франкліна Рузвельта.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США, щоб зустрітися з американським лідером Джо Байденом та виступити в Конгресі.

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