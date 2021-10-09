Слідчі назвали причину масштабного розливу нафти у Каліфорнії

В океан витекло понад 572,8 літра важкої нафти. Місцеві пляжі закрили, а фахівці виявили десятки постраждалих тварин.

У Каліфорнії слідчі розпочали вивчати судноплавну діяльність за рік, щоб визначити причину одного з найбільш масштабних в історії американського штату розливів нафти.

Про це в п'ятницю, 8 жовтня, повідомляє NBC News.

За словами очільника Ради морської розвідки берегової охорони Джейсона Нойбауера, трубопровід, яким нафта з платформ у Хантінгтон-Біч транспортується в порт Лонг-Біч, має ознаки удару якоря і пошкоджень.

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Зазначається, що у трубопровода, який зсунувся приблизно на 32 метри, зруйнована частина бетонної оболонки, є триметрова тріщина.

Інцидентові могли передувати декілька ударів, однак перший із них стався "від декількох місяців до року тому". За даними оператора Beta Offshore, у жовтні 2020 року трубопровід обстежували, він був у хорошому стані.

Особливу увагу слідчі зосередять на "штормовому" кінці січня, коли один із кораблів міг ненароком перетягнути якір. Вони також розглянуть можливі "геологічні події" як фактори, сказав Нойбауер.

Як повідомлялося, розлив понад 572,8 літра важкої нафти у Каліфорнії стався в суботу, 2 жовтня. Це призвело до закриття декількох пляжів, постраждала місцева фауна.

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Фахівці виявили на місці події загалом 35 забруднених нафтою тварин, 10 з яких загинули. В окрузі Оріндж оголосили режим надзвичайної ситуації.

"Цей розлив нафти є однією з найбільш руйнівних ситуацій, з якою наша громада стикалася за десятиліття, - вказала пані мер Гантінгтон-Біч Кмі Карр. - Ми робимо все від нас залежне, щоб захистити здоров'я та безпеку наших мешканців, відвідувачів та природного середовища існування".

Представники органів охорони здоров'я округу попередили жителів про "значний екологічний вплив", а також вказали на ймовірність появи запаморочення, головного болю та інших симптомів. Площа розливу нафти перевищує 33 квадратні кілометри.

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