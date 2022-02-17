Стежити за Києвом та Варшавою: Лукашенко готовий розмістити під Мінськом "Іскандери" та ЗРК С-400

Стежити за Києвом та Варшавою: Лукашенко готовий розмістити під Мінськом "Іскандери" та ЗРК С-400

Озброєння сапопроголошений президент планує купити чи отримати від РФ у подарунок.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може розмістити під Мінськом російські зенітні ракетні комплекси С-400 та "Іскандери".

Про це він сказав під час відвідин білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".

За словами Лукашенка, зараз у Білорусі є комплекс С-400, який білоруські військовослужбовці освоюють у навчальному центрі.

"Якщо буде треба, ще пару установок поставимо. А більше нам не треба. Ця зброя, яка "бачить" на відстані, здається, 600 кілометрів. Ми ведемо перемовини про закупівлю кількох таких установок. Ми можемо їх встановити десь на схід від Мінська або під Мінськом і бачитимемо, що робиться в Києві, Варшаві і так далі", — зазначив самопроголошений президент.

Також він додав, що не проти купити чи отримати від РФ у подарунок оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" та інше озброєння.

"Є кілька видів перспективної техніки, яка нам потрібна. Це "Іскандер" і не тільки. Ми будемо цю техніку закуповувати і як подарунок отримаємо від своїх старших братів", — заявив Лукашенко.

С-400 "Тріумф" — російська зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Призначена для знищення всіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу, розвідки та будь-яких інших повітряних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

Ракетні комплекси "Іскандер" призначені для знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом із Росією визнати "ДНР" та "ЛНР" і що це буде спільне з Путіним рішення.

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