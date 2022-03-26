Слідом за цукром та прокладками з полиць країни-агресорки Росії зникнуть банани

Слідом за цукром та прокладками з полиць країни-агресорки Росії зникнуть банани

Через агресію Росії постраждає не лише Європа, а й низка міст Південної Африки.

Через санкції, запроваджені через військову агресію Росії, найбільші постачальники бананів із Еквадору неспроможні забезпечити логістику поставок до Москви. Через що найближчим часом варто чекати дефіцит бананів на прилавках магазинів РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, санкції проти Москви разом із заторами в європейських портах привели до того, що судноплавні компанії припинили поставки в Росію, залишивши фрукти гнити. Через перенасичення ринку, яке різко знизило ціни, багато фермерів залишають банани гнити на полях — низькі ціни не покривають собівартості виробництва.

"У всьому світі країни та компанії, які залежали від Росії в закупівлі свого експорту, відчувають вплив Канади, де виробник літаків Bombardier Inc. нещодавно припинив продавати бізнес-джети в Росію, до Південної Африки з її експортерами вина та цитрусових. Але найбільше постраждали менші країни, такі як Еквадор, який присвятив великий відсоток свого обмеженого експорту Росії", - йдеться у статті.

Парагвай, який не має виходу до моря, семимільйонна країна в центрі Південної Америки, має таку ж проблему зі експортом своєї яловичини до Росії.

"Все зупинено, логістика та платежі перервані. Приватні компанії ведуть переговори, і вони зараз шукають альтернативи у своїх країнах. Це абсолютно відчайдушна ситуація", - сказав Деніел Берт, генеральний менеджер Національної м’ясної палати Парагваю.