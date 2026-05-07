Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
937
Час на прочитання
1 хв

Слідом за Москвою «добрі» дрони атакують нові регіони РФ: «прилетіло» в НПЗ (відео)

На російському НПЗ у терміновому порядку скидали тиск у системі.

Софія Бригадир
Пожежа в Пермі

Пожежа в Пермі / © Exilenova+

В російській Пермі у четвер, 7 травня, ймовірно, знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь».

Про це повідомляють Телеграм-канали.

На нафтопереробному заводі почали екстрено скидати тиск у системі. Також повідомляється про пожежу на його території.

Атака по Москві 7 травня — деталі

Нагадаємо, вночі 7 травня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО нібито збили щонайменше два дрони, які летіли у бік Москви.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 7 травня у Московській області лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. За даними Telegram-каналів, під ударом міг опинитися виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Наро-Фомінську, який належить до військової інфраструктури Міноборони РФ.

