Слідом за Москвою «добрі» дрони атакують нові регіони РФ: «прилетіло» в НПЗ (відео)
На російському НПЗ у терміновому порядку скидали тиск у системі.
В російській Пермі у четвер, 7 травня, ймовірно, знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь».
Про це повідомляють Телеграм-канали.
На нафтопереробному заводі почали екстрено скидати тиск у системі. Також повідомляється про пожежу на його території.
Атака по Москві 7 травня — деталі
Нагадаємо, вночі 7 травня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО нібито збили щонайменше два дрони, які летіли у бік Москви.
Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 7 травня у Московській області лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. За даними Telegram-каналів, під ударом міг опинитися виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Наро-Фомінську, який належить до військової інфраструктури Міноборони РФ.