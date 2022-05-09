Слідом за Москвою авіапарад до 9 Травня скасували і у Санкт-Петербурзі, "звинувативши" погоду

Слідом за Москвою авіапарад до 9 Травня скасували і у Санкт-Петербурзі, "звинувативши" погоду

Слідом за Москвою повітряну частину параду до 9 Травня через нібито погодні умови скасували і у Санкт-Петербурзі.

Також авіапарад скасували і у інших російських містах - Єкатеринбурзі, Мурманську, Новосибірську та Самарі.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема Фонтанка.ру.

Зазначається, офіційна причина – погодні умови саме на аеродромах зльоту. Утім, як свідчить прогноз, у Пітері сонячно, поривів вітру немає, температура сягає + 8 градусів.

Також вранці стало відомо, що вперше за всю історію сучасної РФ скасували повітряну частину параду до 9 Травня через нібито погодні умови у Москві. Раніше анонсований проліт літака "Судного дня" так і не відбувся. Слід зауважити, що в Москві зараз помірні погодні умови, без потужних вітрів, ураганів та злив. Навпаки в столиці РФ - сонячно.

Також читайте У Москві скасували проліт авіації на параді через сонячну погоду

Раніше у Путіна гучно анонсували, що над Красною площею 9 Травня пролетять три "четвірки" літаків Су-24, МіГ-31 та Су-57. А ще група із восьми МіГ-29смт мала пролетіти у формі літери Z, яка стала символом варварського нападу РФ на Україну.

Нагадаємо, Путін 8 травня привітав Україну з "Днем победи".

Читайте також: