Слідом за російськими військами до Кахастану направляються білоруські: з'явилося відео

Білоруські військові сіли в літаки у білоруському аеропорту і направляються до Казахстану.

Слідом за військами РФ Міноборони Білорусі відправило до Казахстану свої війська для "придушення" масових протестів. Військові роти зі складу 103-ї повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій вже сіли у літак і направляються до Казахстану.

Про це йдеться в офіційній заяві міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Віктора Хреніна.

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"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ для виконання міжнародних та союзницьких зобов'язань, Республіка Білорусь спрямовує для участі у врегулюванні кризової ситуації на території Республіки Казахстан...Мною прийнято рішення, і воно затверджено Президентом Республіки Білорусь, для цього направити підготовлену миротворчу роту зі складу 103-ї повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні Міноборони.

За словами міністра, п ідрозділ пройшов весь комплекс навчання та підготовлений для виконання подібних завдань. Він додав, що до охопленого протестами Кахастану направили лише військовослужбовців за контрактом.

"Сьогодні вночі цей підрозділ здійснив марш у район аеродрому Мачуліщі, де здійснено навантаження на літаки Російської Федерації. Наразі йде висування до місця виконання завдань", - сказав Хренін.

Нагадаємо, в охоплений протестами Казахстан вже прибули перші російські підрозділи зі складу миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). За даними ЗМІ, до складу сил ОДКБ спрямували підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ Росії, іванівського та ульянівського з'єднань ВДВ.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Утім Киргизстан, який входить до країн-членів ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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