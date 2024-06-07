У четвер, 6 червня, Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга відхилив апеляцію екс-канцлера Герхарда Шредера, який намагався оскаржити рішення бюджетного комітету Бундестагу, ухвалене у травні 2022 року. Суд визнав, що Комітет мав законні підстави для того, щоб відмовити колишньому канцлеру у наданні офісу та співробітників у будівлі парламенту.

Про це пише BILD.

Видання зазначає, що у ФРН за останні півстоліття склалася традиція, згідно з якою після закінчення терміну повноважень глави уряду можуть отримати від держави офіс у Бундестазі. Таке бюро є і в Ангели Меркель. Не виключено, що судовий прецедент Шредера матиме наслідки і для Меркель.

"Якщо щось практикувалося протягом тривалого часу, як у випадку з офісом екс-канцлера, для відмови від цієї практики необхідне міцне та об'єктивне обґрунтування. Його критерії повинні застосовуватися до всіх. Якщо суд стверджує, що Шредер більше не виконує жодних обов'язків, тих, що випливають з його колишнього канцлерства, і, отже, не має права на офіс, той же критерій має застосовуватися і до екс-канцлера Меркель", — заявив експерт з конституційного права, професор Університету Аугсбурга Йозеф Франц Лінднер.

Проте знайшлися й інші правознавці, які залишились незадоволеними рішенням суду. Наприклад, Фолькер Бьоме-Несслер з Ольденбурзького університету вважає, що позбавлення Шредера привілею мати представництво в будівлі парламенту порушує принцип "рівного підходу до всіх з боку правової держави". Він нагадав, що після звільнення з посади Меркель заявила, що йде з політики і планує жити приватним життям.

"Це не схоже на важку працю на благо Німеччини. Але ніхто не ставить під сумнів її офіс", — наголосив професор.

Нагадаємо, у Бундестазі розкритикували ультраправих депутатів за допомогу Росії, назвавши їх "зрадниками німецького народу". Під час дебатів у німецькому парламенті представник урядової коаліції від "Вільних демократів" Костянтин Куле заявив, що Китай та Росія проводять шпигунську роботу в Німеччині через "існування правої екстремістської партії.., яка готова підхопити будь-який наратив із КНР і РФ і поширювати його ".

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