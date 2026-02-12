Слідом за Starlink: чому обмеження Telegram може стати фатальним для армії Росії

Telegram

Реклама

Росіяни зіткнулися з новою загрозою, яка походить не від ЗСУ, а від власного уряду. Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу месенджера Telegram, що викликало шквал критики з боку російських солдатів та військових блогерів. Для армії РФ, яка критично залежить від цивільних платформ зв’язку, це рішення може стати фатальним, особливо на тлі нещодавньої втрати доступу до терміналів Starlink.

Про це повідомляє The Telegraph.

Роскомнадзор пояснив «уповільнення» месенджера необхідністю захисту громадян від «терористичного контенту». Проте для російських військових на передовій це означає втрату основного каналу комунікації. Окупаційні підрозділи масово використовують Telegram для передачі координат цілей, відстеження українських дронів та координації логістики.

Реклама

Ситуація загострилася тим, що це сталося одразу після ефективних дій Міноборони України, які призвели до блокування «сірих» терміналів Starlink у росіян. Новий «білий список» залишив без супутникового зв’язку майже 90% підрозділів ворога, зануривши їх у комунікаційний хаос.

Реакція Z-спільноти: «Чим ми маємо перемагати?»

Рішення влади викликало бурю обурення серед російських «воєнкорів», які є головним джерелом інформації для прихильників війни в РФ. Вони наголошують, що тисячі військовослужбовців залишаться без зв’язку під час активних бойових дій.

Відомий російський пропагандист Олександр Сладков емоційно прокоментував ситуацію: «Захід влаштував нам дводенний нокаут з відключенням Starlink, а тепер ми і цей канал управління та зв’язку ховаємо. Так чим саме ми повинні перемагати, якими інструментами? Нісенітницею і польовими телефонами ТА-57?»

Радикально налаштовані націоналісти в РФ попереджають, що такі дії влади можуть призвести до трибуналу в Гаазі для тих, хто ухвалює подібні рішення.

Реклама

Бюрократія проти реальності війни

Парадокс ситуації полягає в тому, що через чотири роки повномасштабної війни «друга армія світу» так і не змогла налагодити власну надійну систему закритого зв’язку. Росіяни змушені покладатися на приватні платформи.

На взводному рівні Telegram-чати замінюють центри забезпечення, де координують підвіз боєприпасів та евакуацію. Через месенджер передаються дані для створення «розвідувально-ударних контурів», дозволяючи артилерії та авіації отримувати цілі в обхід повільної офіційної ієрархії.

Також мобільні вогневі групи РФ використовують додаток для відстеження українських далекобійних БпЛА в реальному часі.

Навіть губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков визнав, що «уповільнення» Telegram може негативно вплинути на передачу оперативної інформації в прикордонних регіонах, які регулярно зазнають атак.

Реклама

Чому Кремль ігнорує проблему

Попри очевидну залежність військ від месенджера, офіційна Москва продовжує заперечувати реальність. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «неможливо уявити», аби управління на фронті здійснювалося через Telegram.

Ця позиція нагадує ситуацію із забороною платформи Discord у 2024 році, яку росіяни використовували для трансляції відео з дронів. Тоді це рішення назвали «бюрократичною помилкою», що позбавила окупантів очей.

За даними джерел, близьких до Кремля, Москва розглядає можливість повного блокування Telegram до вересня, коли в РФ мають відбутися вибори до Держдуми. Влада прагне обмежити поширення негативних настроїв, навіть ціною зниження боєздатності власної армії.

Нагадаємо, у Росії після блокування відеохостингу YouTube стало відомо про повне припинення роботи месенджера WhatsApp. Про це раніше повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Реклама

Зазначалося, що російські пропагандистські ЗМІ почали скаржитися на видалення домену сервісу з DNS Роскомнадзора. Унаслідок цього інтернет-провайдери в РФ втратили можливість зіставляти доменне ім’я з IP-адресою, через що доступ до месенджера став неможливим без використання VPN.

Також, за даними місцевих видань, WhatsApp зник із записів Національної системи доменних імен Росії. Зокрема, домени whatsapp.com та web.whatsapp.com більше не відображалися у системі, тоді як технічний домен whatsapp.net і сервіс коротких посилань wa.me залишалися активними.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснювали, що такі дії можуть бути частиною політики примусу громадян до використання месенджера Max, який перебуває під повним контролем російських спецслужб і подається владою як інструмент «забезпечення безпеки».