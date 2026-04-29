Слідом за Туапсе: Росію накриває нова хвиля “бавовни”, вибухи у низці областей (відео)

Дим після вибуху

Низку регіонів РФ зранку 29 квітня накрила потужна «бавовна». Зокрема, вибухи пролунали в Орську та Пермі.

Про це інформують росЗМІ.

Дата публікації 08:45, 29.04.26

За попередніми даними, в Орську Оренбурзької області атакований НПЗ. Що ж до Пермі, спершу зазначалося, що під удар БпЛА потрапив об’єкт «Лукойла». Пізніше з’явилося уточнення: горить «Транснефть» а не НПЗ.

Удар по Пермі підтвердив місцевий губернатор. Він заявив, що після атаки БпЛА на об’єкті спалахнула пожежа, працюють відповідні служби. Також відбувається евакуація людей. Минулося, за даними влади, без потерпілих.

Офіційної інформації від українських джерел наразі немає. Чекаємо на деталі.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня нафтопереробний завод у Туапсе залишався епіцентром масштабної пожежі після атаки дронів. Влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Розливання нафти вдалося локалізувати, однак ліквідація наслідків триває, а сам НПЗ продовжував горіти. Понад 30 вулиць залишилися без води, кілька з них евакуйовано, також зберігається загроза забруднення Чорного моря. Ситуацію ускладнює масштаб аварії та екологічні ризики, попри заяви російських служб про контроль над подіями.

