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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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1306
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Слідом за Wildberries ракети "підсмажили" російський "Авіатек", над заводом величезний стовп диму

Вибухи у місті Кіров (адміністративний центр Кіровської області РФ) пролунали близько 7 години ранку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ракети влучили у завод

Ракети влучили у завод / © Associated Press

У російському Кірові уражено підприємство російського авіаційно-оборонного комплексу «Авіатек».

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Місцеві жителі почули вибухи сьогодні о 7 ранку.

«У Кірові „приліт“, попередньо, ракети по підприємству „Авіатек“ — одному з підприємств російського авіаційно-оборонного комплексу», — зазначили в Exilenova+.

Після атаки піднявся дим

Після атаки піднявся дим

Довідка: «Авіатек» спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ. Бере участь у виробництві ЗРК «Тор», ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів.

Також здійснює виробництво, ремонт і модернізацію катапультних крісел К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57.

Нагадаємо, 22 липня дрони атакували логістичні центри Wildberries у російських Краснодарі та Невинномиську. Згідно з повідомленнями влади Краснодарського та Ставропольського країв, всього в результаті атаки на склади компанії постраждали вісім людей.

Зранку Володимир Зеленський повідомив про ураження «далекобійними санкціями» України цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах — логістичних центрів.

Президент вказав на те, що вони задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1306
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