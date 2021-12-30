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Сліпили прикордонників лазером та руйнували міст: у Польщі заявили про нові провокації на кордоні

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Сліпили прикордонників лазером та руйнували міст: у Польщі заявили про нові провокації на кордоні

Associated Press

Білоруські служби сліпили прикордонників лазером.

На польському кордоні, де кілька місяців спостерігається міграційна криза, 29 грудня нелегали намагалися прорватися на територію ЄС, а білоруські служби влаштували чергову провокацію. 

Про це повідомляє РАР з посиланням на речницю польських прикордонників Анну Михальську.

За інформацією видання, білоруські солдати вдень прорвали паркан у районі Черемчі, а увечері вони засліплювали польських офіцерів лазерами.

"Білоруські офіцери пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські офіційні особи неодноразово закликали їх залишити територію", - розповіла прессекретарка прикордонної служби Польщі.

Крім того, у польській прикордонній службі додали, що у Наревці та Мельнику 10 людей намагалися перекинути пішохідний міст через дамбу. Загалом незаконно перетнути кордон хотіли 22 іноземці.

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