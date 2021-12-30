Сліпили прикордонників лазером та руйнували міст: у Польщі заявили про нові провокації на кордоні

Сліпили прикордонників лазером та руйнували міст: у Польщі заявили про нові провокації на кордоні

Білоруські служби сліпили прикордонників лазером.

На польському кордоні, де кілька місяців спостерігається міграційна криза, 29 грудня нелегали намагалися прорватися на територію ЄС, а білоруські служби влаштували чергову провокацію.

Про це повідомляє РАР з посиланням на речницю польських прикордонників Анну Михальську.

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За інформацією видання, білоруські солдати вдень прорвали паркан у районі Черемчі, а увечері вони засліплювали польських офіцерів лазерами.

"Білоруські офіцери пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські офіційні особи неодноразово закликали їх залишити територію", - розповіла прессекретарка прикордонної служби Польщі.

Крім того, у польській прикордонній службі додали, що у Наревці та Мельнику 10 людей намагалися перекинути пішохідний міст через дамбу. Загалом незаконно перетнути кордон хотіли 22 іноземці.

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