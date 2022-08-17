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Сліпучий краєвид: в Огайо пара зайнялася сексом в кабінці оглядового колеса

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Сліпучий краєвид: в Огайо пара зайнялася сексом в кабінці оглядового колеса

Фото: Unsplash

В штаті Огайо пара закоханих зайнялася сексом на колесі огляду.

Після настання темряви в штаті Огайо пара закоханих піддалася любовним втіхам в кабіні колеса огляду. Згодом їхнім дозвіллям зацікавилися не тільки перехожі, а й місцева поліція.  

Про це пише видання New York Post.

Як стало відомо, 32-річні молодята купили білети на оглядове колесо в парку розваг Cedar Point одразу після настання темряви. Вже на атракціоні закохані не втрималися та піддалися любовним втіхам прямо в кабінці.

В цей час за їхніми діями спостерігали перехожі, а також інші відвідувачі атракціону. Дві жінки та дві дівчини віком до 18 років, які сиділи в оглядовому візку позаду пари, сказали, що все бачили, і повідомили про інцидент в поліцію.

“Спочатку пара заперечувала секс під час дитячого атракціону та стверджувала, що Джонстон просто нахилився, щоб підняти пачку сигарет, яка впала. Пізніше вони зізналися, що стукали черевиками після того, як дізналися, що двоє глядачів були неповнолітніми. Їх затримали”, - пише New York Post.

Закоханих звинувачують в проступках першого ступеня, що означає, що їм може загрожувати до 180 днів за ґратами.

Нагадаємо, у центрі Дубна пара зайнялася сексом.

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