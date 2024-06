Слон на смерть розчавив доглядача зоопарку після того, як той ткнув у нього палицею

В Індії слон на смерть розчавив доглядача зоопарку після того, як його ткнули палицею.

62-річний чоловік був убитий просто на очах у шокованих відвідувачів парку.

На відео, опубліковане в Мережі, видно, як чоловік тицяє палицею в ногу тварини. Однак великий слон відреагував гнівно і збив працівника зоопарку на землю.

Потім він потоптався його нижніми кінцівками, а потім перевернув чоловіка на спину і почав бити його хоботом по обличчю. Потім слон наступив на голову жертви. Тварина продовжувала топтати чоловіка, поки він не помер. Потім слон підняв хоботом бездиханне тіло працівника зоопарку, перш ніж кинути його в багнюку.

Інший працівник зоопарку прийшов з палицею, коли жахливе відео, зняте одним із глядачів, добігало кінця.

Жертву на ім'я Балакрішнан було вбито на фермі в Кералі в окрузі Ідуккі на півдні Індії в четвер, 20 червня. Він збирався відвезти групу туристів на сафарі, коли стався напад. Повідомляється, що туристи стояли неподалік.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, влада виявила, що ферма не була належним чином зареєстрована в Раді з питань захисту тварин Індії, що є обов'язковою вимогою для будь-яких парків, де утримуються тварини як атракціони. Як наслідок, наступного дня зоопарк був закритий до проведення повного розслідування.

Невідомо, що станеться з 53-річною самицею слона за окликом Лакшмі.

