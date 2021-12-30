Слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу - прем'єр Польщі

Європа повинна чітко реагувати на російський шантаж, зазначив очільник польського уряду.

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін сам підтвердив, що російський газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

Таку думку висловив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє RMF4.

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"Путін на засіданні уряду, яке транслювалося по телебаченню та соцмережах, сказав, що "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі. Важко знайти кращий доказ того, від чого ми застерігаємо, про що ми говоримо вже кілька років", - наголосив Моравецький.

Своїми словами, як запевнив Моравецький, президент Росії Володимир Путін лише підтверджує, що "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу". "Якщо ви будете чемні там, у Західній Європі, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні - у вас будуть проблеми", - сказав Моравецький.

Окрім того, очільник польського уряду підкреслив, що Європа повинна чітко реагувати на російський шантаж. ЄС повинен відповідати "твердою політикою РФ в короткостроковій перспективі".

Слід зазначити, 29 грудня к мпанія Nord Stream 2 AG повідомила про завершила процедуру заповнення газом другої нитки російського газопроводу "Північний потік – 2", який буде надходити до Європи в обхід України.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив, що російський "Північний потік-2" у разі посилення агресії можуть зупинити. За його словами, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. "Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії", - сказав він.

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