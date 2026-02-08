- Дата публікації
Слова, що розлютили Трампа: олімпійський лижник опинився в центрі скандалу
Американський спортсмен заявив про змішані почуття щодо США під час пресконференції в Італії. А згодом отримав жорстку відповідь від Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував американського олімпійського лижника Гантера Гесса після того, як спортсмен висловив суперечливі почуття щодо представлення США на зимових Олімпійських іграх у північній Італії.
Про це повідомляє Reuters.
«Якщо це так, він не мав би проходити відбір до збірної, і шкода, що він у ній опинився. Дуже важко вболівати за когось із такими поглядами», — написав Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social після заяви Гесса.
Що відбулося напередодні: заява Гесса
Політична напруга проявилася й під час Олімпіади в Мілані-Кортіні, зокрема через присутність співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE). Відомство опинилося в центрі масштабних протестів по всій країні після того, як минулого місяця агенти ICE застрелили двох людей у Міннеаполісі.
Під час пресконференції в Мілані Гесс, який виступає у фристайлі, заявив, що йому «дещо складно» представляти США і що він відчуває змішані емоції.
«Очевидно, що зараз відбувається багато речей, прихильником яких я не є, і, думаю, багато хто також», — сказав спортсмен.
Він додав, що прапор, який він носить, не означає підтримку з його боку всього, «що відбувається у США».
Інший член лижної збірної США Кріс Лілліс під час тієї ж пресконференції також виступив із критикою ICE, заявивши, що відчуває глибокий біль через події.
«Я вважаю, що як країна ми маємо зосередитися на повазі до прав кожного і переконатися, що ставимося до наших громадян і до всіх людей з любов’ю та повагою», — сказав Лілліс.
Він також висловив сподівання, що «коли люди дивляться на спортсменів на Олімпіаді, вони бачать саме ту Америку, яку вони намагаються представляти».
Нагадаємо, міграційна поліція (ICE) в США стала джерелом напруженості: під приціл потрапляють навіть ті, хто вже має громадянство.
Країну сколихнуло вбивство у власному авто американки Рене Гуд за «непокору» співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE).