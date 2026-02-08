Слова, що розлютили Трампа: олімпійський лижник опинився в центрі скандалу

Трамп публічно накинувся на американського спортсмена / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував американського олімпійського лижника Гантера Гесса після того, як спортсмен висловив суперечливі почуття щодо представлення США на зимових Олімпійських іграх у північній Італії.

Про це повідомляє Reuters.

«Якщо це так, він не мав би проходити відбір до збірної, і шкода, що він у ній опинився. Дуже важко вболівати за когось із такими поглядами», — написав Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social після заяви Гесса.

Що відбулося напередодні: заява Гесса

Політична напруга проявилася й під час Олімпіади в Мілані-Кортіні, зокрема через присутність співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE). Відомство опинилося в центрі масштабних протестів по всій країні після того, як минулого місяця агенти ICE застрелили двох людей у Міннеаполісі.

Під час пресконференції в Мілані Гесс, який виступає у фристайлі, заявив, що йому «дещо складно» представляти США і що він відчуває змішані емоції.

«Очевидно, що зараз відбувається багато речей, прихильником яких я не є, і, думаю, багато хто також», — сказав спортсмен.

Він додав, що прапор, який він носить, не означає підтримку з його боку всього, «що відбувається у США».

Інший член лижної збірної США Кріс Лілліс під час тієї ж пресконференції також виступив із критикою ICE, заявивши, що відчуває глибокий біль через події.

«Я вважаю, що як країна ми маємо зосередитися на повазі до прав кожного і переконатися, що ставимося до наших громадян і до всіх людей з любов’ю та повагою», — сказав Лілліс.

Він також висловив сподівання, що «коли люди дивляться на спортсменів на Олімпіаді, вони бачать саме ту Америку, яку вони намагаються представляти».

Нагадаємо, міграційна поліція (ICE) в США стала джерелом напруженості: під приціл потрапляють навіть ті, хто вже має громадянство.

Країну сколихнуло вбивство у власному авто американки Рене Гуд за «непокору» співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE).