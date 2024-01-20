Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО: Фіцо знову відзначився скандальними заявами

Щодо вступу України до ЄС прем’єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але "вони повинні виконати умови".

Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосить, що його країна виступатиме проти членства України в НАТО.

Про це очільник словацького уряду повідомив у суботу, 20 січня, в програмі RTVS “Суботні діалоги”.

“Я йому [Шмигалю] скажу, що я проти членства України в НАТО, тому що це якраз основа Третьої світової війни”, - заявив прем'єр Словаччини.

Роберт Фіцо також збирається ще раз оголосити очільникові українського уряду, що Україна не отримає від Словаччини жодної зброї від армії та з державних складів.

Водночас у прем'єра немає проблем з комерційними поставками зброї в Україну. “Комерційно, нехай заробляє на зброї хто хоче, що захоче”, – додав він.

Щодо вступу України до ЄС прем’єр Словаччини сказав, що поважає таке рішення, але "вони повинні виконати умови".

У ефірі RTVS словацький прем'єр-міністр повторив свої заяви про те, що Україна не є суверенною і "перебуває під тотальним впливом і контролем Сполучених Штатів Америки".

Фіцо також повторив, що військового вирішення конфлікту немає, тому Україні доведеться віддати частину своєї території.

“Повинен бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. І чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу та Луганська? Це нереально”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо уже зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти агресорку Росію на полі бою.

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