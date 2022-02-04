Словаччина дозволила США використовувати свої військові аеропорти

На їх модернізацію Братислава отримає понад 100 мільйонів доларів
У п’ятницю, 4 лютого, міністр оборони Словаччини Ярослав Най і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали міжурядову угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає виділення понад 100 мільйонів доларів на модернізацію двох військових аеропортів по сусідству з Україною.
Про це повідомляє чеське видання iDnes.
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який у складі урядової делегації перебуває у США, назвав природнім кроком посилення оборонного співробітництва “з головним гарантом нашої безпеки, особливо в умовах зростання невизначеності та геополітичної напруженості”.
“Крім того, треба мати на увазі, що ми робимо це як остання країна на східному кордоні ЄС і НАТО”, – сказав Корчок.
Угода дозволить армії США використовувати інфраструктуру двох військових аеропортів у Словаччині або інші узгоджені об'єкти та приміщення. Угоду повинен схвалити словацький парламент, а потім ратифікувати президент країни Зузана Чапутова.
Нагадаємо, у складі додаткових військ армії США у Європі до Польщі прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії.
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