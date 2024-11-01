Словаччина долучиться до "мирної ініціативи" КНР і Бразилії: Фіцо зробив заяву щодо війни в Україні

Словаччина має намір долучитися до групи "Друзі миру", яку створили Китай та Бразилія на рівні ООН.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі у Пекіні з лідером КНР Сі Цзіньпіном у п'ятницю, 1 листопада, заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської "мирної ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

Про це пише TASR.

Фіцо зауважив, що Китай справедливо стурбований виходом з-під контролю ескалації війни в Україні та ризиком ядерного конфлікту.

"Ми поділяємо однакову думку [з Китаєм – ред.] щодо неможливості негайного припинення бойових дій, доки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу. Як прем'єр-міністр, я підтримую всі миротворчі плани для України, незалежно від того, хто їх автори", – наголосив Фіцо.

Він додав, що "мирний план" Китаю та Бразилії може відіграти важливу роль у забезпеченні миру в Україні. За словами Фіцо, обговорення цього плану буде однією з головних тем під час його візиту у Бразилію у грудні цього року.

Фіцо повідомив, що Словаччина має намір долучитися до групи "Друзі миру", яку створили Китай та Бразилія на рівні ООН для пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, Фіцо цинічно заявив про "втому" від війни в Україні в інтерв'ю пропагандистці Скабєєвій. Мовляв, "у квітні 2022-го на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

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